Iglesias: “Nos han tomado el pelo porque no estábamos en el Gobierno”

Pablo Iglesias se prepara para gobernar a partir del 28-A. Es la única manera, dice, para "garantizar los intereses de la gente". "Nos han tomado el pelo porque no estábamos en el Gobierno", ha afirmado este martes en Nalda, un pueblo de La Rioja. "Firman acuerdos, consiguen los votos en el Congreso, pero no cumplen", ha continuado. "Dadnos la fuerza para que podamos estar en el Gobierno". El candidato de Unidas Podemos ha recriminado de esta manera al Gobierno de Pedro Sánchez lo que considera un incumplimiento del acuerdo de Presupuestos al que ambas partes llegaron el septiembre pasado. El texto no superó el trámite parlamentario, sobrevino el adelanto electoral y la coalición que lidera Iglesias fue testigo de cómo sus exigencias ni siquiera se aprobaron en los paquetes de medidas de los denominados viernes sociales del Consejo de Ministros.

Es la primera vez que Iglesias es tan crudo al recordar su relación parlamentaria con Pedro Sánchez durante esta corta legislatura. El equilibrio es difícil. Sus discursos se llenan de propuestas de campaña en un tono duro que no suele aplicar contra el presidente del Gobierno, al que ni siquiera nombra, como en esta ocasión. Una parte del electorado del PSOE coincide con el de Podemos. A estos votantes apela Iglesias para llegar al Ejecutivo. En 2016 consiguió convencerlos, ahora quiere recuperar su confianza. Pero debe hacerlo sin traspasar una fina línea. Los dos líderes son aliados y oponentes.

Los nombres propios que usa el dirigente son los de grandes empresarios como Florentino Pérez, exministras como la popular Soraya Sáez de Santamaría, compañías eléctricas como Endesa. "Los poderes económicos apuestan por cualquier cosa para que no estemos en el Gobierno", ha dicho. En esta frase incluye la otra advertencia que aparece de manera intermitente en su campaña: la posible alianza entre el PSOE y Ciudadanos. En Unidas Podemos no se descarta que se vuelva a repetir un intento de pacto como el que Sánchez y Albert Rivera estudiaron tras las elecciones de 2015. "Las urnas están abiertas, puede ocurrir cualquier cosa, que la gente vaya a votar con sus verdades", ha pedido. "No va a decidir el IBEX 35".

Volver a la "España vaciada"

Iglesias ha actualizado el calendario de campaña y ha incluido Nalda, un pueblo de La Rioja, en la "España vaciada", como denominan a las regiones rurales del país. El equipo del candidato de Unidas Podemos actualiza sobre la marcha la agenda con actos que no se centren únicamente en grandes ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona. Su intención, como la del resto de formaciones, es tratar de conseguir alguno de los 103 de los 350 sillones del Congreso que se reparten en las provincias más pequeñas.

En esta comunidad, donde uno de cada tres pueblos tiene menos de 100 habitantes, ha desglosado su paquete de medidas para estas regiones. Unidas Podemos propone "transporte adecuado para comunicar los pueblos con las cabeceras de comarca y las ciudades importantes". La formación apuesta por reformar la red de carreteras secundarias y construir nuevas conexiones ferroviarias de cercanías. Quiere garantizar "atención sanitaria a domicilio de calidad" y llevar Internet a todos los pueblos. "Solo pedimos que se cumpla la Constitución", ha defendido sus medidas.

Este argumentario le ha servido para defenderse de dos vecinos de Nalda que al cruzar la plaza donde se celebraba el acto le han gritado "¡Viva España!" como si se tratara de un arma arrojadiza. "Viva España es defender los servicios públicos. Ningún patriotero de charanga y pandereta nos va a dar lecciones. Ni los oligarcas ni sus falderos envueltos en banderas nos van a dar lecciones. Viva España, claro que sí”, les ha respondido.