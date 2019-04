Álvarez de Toledo: “TV3 humilla y se ríe de la mitad de los catalanes”

Cayetena Álvarez de Toledo, cabeza de lista del PP por Barcelona para las elecciones del 28-A, está convencida de que uno de los problemas que tiene Cataluña es su televisión pública porque entiende que es de parte, la secesionista. En línea con la argumentación de la también candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la líder de los populares aprovechó ser entrevistada en el programa Els Matins para cargar contra este medio: “TV3 no respeta todas las opiniones, hace daño, humilla y se ríe de la otra mitad de los catalanes porque se ha convertido en una televisión de parte”. Y ha añadido: “el director de TV3 ha sido procesado por desobediencia y eso es grave. Es una televisión que pagamos todos y que ha participado en un golpe a la democracia”. En ese momento, Lidia Heredia, presentadora del programa, le ha recordado a la líder del PP que Vicent Sanchis está procesado por desobediencia, no por golpista. Al igual que sucedió con la entrevista de Arrimadas, TV3 ha centrado buena parte del espacio aunque en un tono menos bronco.

Álvarez de Toledo ha reconocido que ha vuelto a primera fila de la política tras el “cambio profundo del PP” y convencida de que el PSOE está vinculado al secesionismo y a la ruptura porque Sánchez llegó a la presidencia “con los votos de un prófugo. Fue una investidura legal pero inmoral porque fue apoyada por un prófugo de la justicia”.

En la entrevista ha utilizado el concepto “rescate democrático de Cataluña” porque, en su opinión, funciona como una aparente democracia, aunque no lo es: “y tenemos ejemplos recientes, como lo que sucedió el otro día en la autónoma”, en referencia al boicot de un acto en el que ella participaba. En cuanto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la candidata del PP cree que lo que asusta a muchos ciudadanos, y no solo a los votantes o simpatizantes del PP, es que “se atropellen los derechos de más de la mitad de los catalanes que quieren una Cataluña en convivencia”. Ha añadido que con el 155 se conseguiría la movilización del constitucionalismo frente a lo que ha denominado “la obsesión de las fronteras”. “Nosotros no queremos suspender la autonomía, sino que la queremos devolver frente a un nacionalismo que se ha apoderado de la educación -se enseña a odiar a España, ha asegurado- y de TV3", ha remachado.

Desconfía de los socialistas porque, entiende, que cuando el PSOE habla de diálogo, en realidad, está defendiendo el referéndum de autodeterminación. Y en relación con posibles pactos poselectorales, la líder del PP ha expresado que la experiencia en Andalucía con el pacto con Vox está siendo “positiva” y que podría ser válido en el gobierno de España.