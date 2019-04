Estudiantes de la UAB intentan boicotear un acto en el que participaba Cayetana Álvarez de Toledo (PP)

Incidentes durante una conferencia de la candidata Cayetana Álvarez de Toledo.

Un grupo de estudiantes han intentado este jueves impedir un acto al que asistía la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en la Universidad Autónoma de Barcelona. La conferencia, organizada por la asociación S'ha acabat —una escisión estudiantil de las juventudes de Sociedad Civil Catalana— se titulaba Ante los nacionalismos y populismos, ¡Europa! y contaba con la participación del diputado del PP, Alejandro Fernández. Según han explicado fuentes de la UAB, decenas de jóvenes han tratado de impedir el acceso de los participantes del acto y hubo un "forcejeo" entre el grupo de estudiantes contrarios y los que querían asistir a la conferencia. Algunos de los participantes, entre ellos la candidata popular, han logrado acceder a la sala y han comenzado el acto.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reaccionado extendiendo al Gobierno del socialista Pedro Sánchez la "responsabilidad" por el "escrache" que ha sufrido su candidata. Casado ha declarado que la "violencia y la intimidación" que ha sufrido Álvarez de Toledo no es solo achacable a las "organizaciones juveniles" que la han llevado a cabo, sino también "a las instituciones que lo toleran, como la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona" y también "a las que no están haciendo nada para impedirlo, y me refiero al Gobierno de España".

Mientras Casado hacía las declaraciones, el PSOE publicaba un tuit en el que condenaba el boicot sufrido por la candidata popular en el que muestra el "absoluto rechazo y repulsa" a lo sucedido. "La democracia es siempre respeto y es siempre libertad", añade el mensaje socialista.

Niñatos totalitarios han intentando impedir con violencia nuestra entrada a la @UABBarcelona



Lo advertimos al llegar: no vamos a ceder un solo milímetro en defensa de la libertad. Y, por supuesto, logramos entrar.



Por la recuperación democrática de Cataluña. ¡Viva la libertad! https://t.co/0B6wLrrv2s — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 11 de abril de 2019

Casado, que ha hecho las declaraciones al inicio de un acto con la Asociación Valenciana de Empresarios celebrado en un hotel de Valencia, ha denunciado el "insoportable" acoso que viven los miembros del Partido Popular y los constitucionalistas en general en Cataluña, con "escraches en sus casas", acoso a sus hijos en los colegios y agresiones cuando asisten a manifestaciones.

El candidato del PP ha prometido además adoptar medidas contundentes si llega al Gobierno tras las elecciones del 28 de abril, como la aplicación de la ley de partidos para ilegalizar a las fuerzas políticas "que alientan la violencia" y la reforma de la ley de financiación para que dejen de recibir fondos aquellas formaciones condenadas "por rebelión o sedición". En su primer consejo de ministros, ha añadido, emplazará al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a "acatar la Constitución" y si no lo hace, aplicará el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía en Cataluña.

Otro ataque en el campus

No es el primer momento de tensión que se vive en la UAB en vísperas de la campaña electoral. S'ha acabat denunció ayer que sufrieron "un grave ataque" contra la carpa informativa instalada en el campus. En un comunicado, la organización juvenil anunció ayer que mantendrían el acto previsto para este jueves, una conferencia en la que participaba Rafael Arenas, expresidente de Sociedad Civil Catalana, Alejandro Fernández, diputado del PP de Cataluña y Maite Pagaza, diputada de UPyD.

Según fuentes de la UAB, los participantes del acto han tenido que acceder a la sala del teatro, donde estaba previsto que se celebrase la conferencia, a "empujones". Al grito de "fascistas", decenas de estudiantes se apostaron en las escaleras de acceso a la sala donde se celebraba el acto para impedir el acceso de los participantes, entre ellos, Álvarez de Toledo. "No es una situación normal. No forma parte de la normalidad tener que acudir a una universidad publica, y tener que encontrarnos con un espectáculo dantesca de jóvenes niñatos totalitarios, pijos, reaccionarios, subvencionados, consentidos, que pretenden secuestrar esta universidad y convertir un sitio que debería ser un templo del saber, de la educación, del debate, en un sitio puramente al servicio de un proyecto totalitario nacionalista", ha valorado Álvarez de Toledo.

Media hora después del inicio del acto, agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra han entrado al campus y han hecho un cordón de seguridad ante los estudiantes que permanecen a las puertas de la sala donde se celebra el acto. El Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) ha llamado a responder "ante la presencia de machistas y antifascistas". El sindicato ha denunciado en redes sociales que a causa del acto organizado por S'ha acabat, no les han permitido celebrar un acto feminista de colectivos de varias facultades.