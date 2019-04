Arrimadas pide a TV3 que deje de ser una “máquina de propaganda y de incitación al odio”

Inés Arrimadas in Barcelona on Thursday 11 April 2019

Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos este 28-A, ha presentado una queja en la Junta Electoral Central para denunciar que este martes TV3 emitió el documental Un procés dins el Procés, en el espacio Sense Ficció que fue un "publireportaje" sobre los políticos encarcelados y sus familiares que vulneró el principio de neutralidad. “Esta televisión la pagamos todos los catalanes. TV3 es una máquina de manipulación de incitación al odio”, ha señalado la diputada en una entrevista en la televisión pública catalana afirmando que la citada cadena está realizada por "independentistas y para independentistas". La líder de la oposición ha alegado que según el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, el CIS catalán, el 85% de los votantes de Junts per Catalunya son tele espectadores de esa cadena mientras solo representan el 5% de los electores de su partido.

TV3 ha arrancado esta mañana la serie de entrevistas con los cabezas de lista y ha empezado con Arrimadas al ser el partido menos votado en 2016 (Ciudadanos) para concluir con el que más (Catalunya en Comú). En el programa de Sense Ficció, aparecieron las mujeres de Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull, Raül Romeva, Josep Forn y el cuñado de Oriol Junqueras, entre otros, para dar cuenta de cómo les había cambiado la vida desde que sus familiares habían entrado en prisión.

Ciudadanos presentará probablemente este sábado su programa electoral y Arrimadas ha avanzado que incorporará la aplicación del artículo 155 porque, ha señalado, hay motivos de "sobra" para intervenir el autogobierno al vulnerarse y "pisotearse" los derechos de los constitucionalistas en Cataluña. El mejor exponente es, en su opinión, que el president Quim Torra alardea de desobedecer las resoluciones judiciales y, a renglón, seguido, ha añadido: "Se tiene que lograr que se deje de adoctrinar, en colegios, que se manipule en los medios públicos; que se abran embajadas, que se intente utilizar a los Mossos como policía política y se creen “chiringuitos” como la Oficina de los Derechos Civiles y Políticos o el Comisionado sobre el autogobierno cuyos presidentes cobran salarios entre 90.000 y 112.000 euros".

Inicio de campaña en Santa Coloma de Cervelló. "Os vamos a matar" y rotura de carteles en 5 minutos. Esa es la coacción con la que el fascismo independentista intenta silenciar a nuestros valientes compañeros en campaña. Para que Sánchez no pacte con Torra, #VamosCiudadanos pic.twitter.com/RGoqoAooik — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) 11 de abril de 2019

Tras lamentar los insultos que unos militantes de Ciudadanis sufrieron en Santa Coloma de Cervelló, la candidata ha refrendado que en ningún caso Ciudadanos dará apoyo a un Gobierno de Sánchez y ha advertido de sus constantes cambios de criterio porque hace tiempo dijo que llevar una bandera española era de “fachas” y juzgó de “rebelión” la proclamación fallida de la república y llamó a Torra el “Le Pen” español y ahora ya no. La periodista le ha apuntado si esa posición no era poco creíble cuando Rivera también dijo en su día que no investiría a Rajoy o pactaría con Sánchez para acabar haciéndolo. “Antes de eso se va a la oposición. Lo que digo es que Rivera quiere ser presidente de la mano del PP", ha dicho. ¿Si aceptaríamos el apoyo de Vox? Queremos gobernar con el PP. Al resto de fuerzas habrá que preguntarles si prefieren alargar el gobierno de Sánchez con populistas o separatistas o si prefieren un gobierno de cambio".