El PP y Ciudadanos pugnan y miran de reojo a Vox

Las elecciones de este 28-A ofrecerán una pugna tan cerrada en el bloque independentista como en el de las derechas. El Partido Popular y Ciudadanos competirán por ocupar ese espacio del arco parlamentario con la mirada puesta en Vox, que les amenaza con robar votos. La pugna la protagonizarán Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña y que ha decidido abandonar ese puesto para ser candidata al Congreso, y Cayetana Álvarez de Toledo, designada por Pablo Casado para evitar el desplome de su partido en Cataluña.

Las dos formaciones parten de posiciones distintas porque Ciudadanos venció el 21-D y el PP fue última fuerza en Cataluña. Pero los resultados en las generales de 2016 fueron muy distintos: los populares lograron seis escaños y Ciudadanos, cinco. El CIS les pronostica ahora cuatro escaños a la formación de Arrimadas y uno solo al PP. Socios de gobierno en Andalucía, Arrimadas y Álvarez de Toledo se arriesgan a sufrir una fuga de votos hacia Vox, el partido que les otorga estabilidad parlamentaria en aquella comunidad y a la que ambas se niegan a calificar de extrema derecha.

Con la estrategia de combatir con firmeza el procés y esgrimir la amenaza del artículo 155, los dos partidos comparten sus críticas tanto al Govern como a Pedro Sánchez a quien se proponen desalojar de La Moncloa por su supuesta complicidad con los independentistas. El 28-A pondrá a prueba el apoyo de la victoria de Arrimadas el 21-D aunque se traten de comicios distintos. El PSC y los partidos soberanistas la acusan de haber dilapidado su éxito en esas autonómicas al rechazar cualquier tipo de consenso y haber apostado por la judicialización y la crispación. En el arranque de campaña, Arrimadas ha descubierto un cartel con la imagen de Albert Rivera y el lema Vamos Ciudadanos. El del PP es Valor seguro.

Arrimadas pondrá a prueba su tirón electoral tras su éxito el 21-D

"No vamos a tener un resultado residual. Vamos a sorprender mucha gente", ha afirmado esta noche la popular en TV3.Tras enfrentarse puño en alto contra unos jóvenes en la UAB que han intentado boicotear un acto en el que participaba, Álvarez de Toledo arrancará este viernes la campaña con el apoyo de José María Aznar, que hace años que no ofrece un mitín con el PP en Cataluña. "Rajoy tuvo cierta pasividad. Tuve discrepancias con él en su día. Y el PP sabe lo que tiene que hacer”, ha afirmado.

La popular, que ha definido al nacionalismo de "animal de compañía" y ha calificado a los independentistas de xenófobos, no ha lanzado demasiados ataques a Arrimadas al sostener que no es su rival aunque sí ha deslizado que ella sí que se habría postulado a la investidura. "La cuestión es que el PP no se entera de nada. Por eso nosotros ganamos unas elecciones y ellos obtuvieron cuatro escaños", afirma Arrimadas que este jueves en el Parlament mostró los lazos amarillos que ha arrancado hasta ahora.