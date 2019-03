Arrimadas y Álvarez de Toledo se marcan ya en precampaña

Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña, ha replicado este jueves al mediodía a Cayetana Álvarez de Toledo, cabeza de lista de los populares por Barcelona a las elecciones del 28-A, que el PP "no se ha enterado muy bien" de cómo va la "película del independentismo". "Por eso ellos tienen cuatro diputados y nosotros 36", ha afirmado la también candidata de Ciudadanos, que abandonará el Parlament para dedicarse a la política nacional. Arrimadas ha contestado de esa forma a la aristócrata que este miércoles presentó su candidatura en un hotel de Barcelona. Álvarez dijo, entre otras cosas, que los independentistas tenían sentimientos xenófobos, que Cataluña no estaba condenada a ser una "tribu amarilla" y que ella, en el lugar de Arrimadas, se habría presentado a la investidura.

Acompañada de Edmundo Bal, el abogado del Estado que han fichado y "purgado", según ha dicho, por Pedro Sánchez por defender que los líderes independentistas cometieron el delito de rebelión, Arrimadas ha justificado que, primero, no pudo presentar su candidatura a la investidura porque el presidente del Parlament, Roger Torrent, siempre tuvo un diputado independentista que proponer. La realidad no es exactamente así porque pudo dar el paso igual aunque no tuviera todos los apoyos. Y la segunda razón que ha esgrimido Arrimadas es que su derrota habría servido "única y exclusivamente" para darles una victoria al "separatismo y regalarles una foto que hubieran movido por toda Europa como una victoria que no se corresponde con una victoria en las urnas".

"Una marcha por toda España" Arrimadas ha anunciado que su partido va a impulsar una "marcha por la libertad" por cualquier rincón de España. "Vamos a hacerlo sin pedir permiso ni perdón, ni al carnicero de Mondragón, ni a Otegui, ni al PSOE que nos llamó perros por ir a Alsasua. Vamos a defender la libertad y la valentía", ha afirmado señalando que esa precampaña arrancará en Cataluña. "No vamos a renunciar ni a un un palmo de nuestro país. No vamos a renunciar ni a un solo pueblo de España, porque hasta el último pueblo de Girona es tan español como la Castellana de Madrid"

Por todas esas razones, la diputada, que ha presentado este jueves una nueva denuncia contra la Junta Electoral, ha deducido que el partido socialista no puede dirigir el próximo gobierno de España porque, ha dicho, "siempre ha hecho lo que el separatismo quería. A veces queriendo y a veces sin darse cuenta. Estoy convencida de que esta vez segundo de los motivos". La líder de Ciudadanos ha ahondado en que el PP no se ha enterado muy bien de cómo funciona el separatismo. "Los únicos que hemos demostrado que somos capaces de saber qué es ganarles en las urnas y el relato de la comunicación somos nosotros".

La campaña al 28-A presentará un duelo entre las dos políticas cuyos partidos gobiernan juntos en Andalucía. Pese a que el PP y Ciudadanos aspiran a gobernar España, las dos formaciones cosecharon en las últimas elecciones generales en Cataluña resultados pírricos: los populares lograron seis escaños y Ciudadanos quedó en última posición con cinco. Pablo Casado ha concebido el fichaje de Álvarez de Toledo para arañar votos a Arrimadas, vencedora de las elecciones autonómicas del 21-D con 36 diputados frente a los cuatro de los populares. La aristócrata ha admitido esta semana que el PP catalán corría el riesgo de desaparecer.