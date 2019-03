Casado llama a la unidad tras desatar una tormenta interna con la depuración en sus listas

El presidente del PP, Pablo Casado, este sábado en la terraza del Círculo de Bellas Artes de Madrid con los cabezas de lista del partido para las próximas elecciones generales del 28 de abril. VÍCTOR LERENA (EFE) / EP

La elección de los cabezas de lista, donde el líder del PP ha renovado al 80% de los candidatos al Congreso que encabezan las candidaturas a las elecciones del 28 de abril —solo 10 de 52 repiten—, ha incendiado el partido, molesto por la depuración de sorayistas y la escasa participación de los territorios al seleccionar los nombres. Pablo Casado ha aprovechado el acto de presentación de los números uno por cada provincia, este sábado, en Madrid, para reivindicarse y hacer un llamamiento a la unidad. También para intentar tranquilizar a los que han sido apartados. "Aquí nadie se queda descolgado. Estamos presentando los candidatos al Congreso pero hay otras cámaras [en alusión al Senado] y hay más que números uno. Somos un partido unido. Que nadie pierda tiempo en interpretaciones, en intentar dividirnos o en distraernos".

El presidente popular ha recordado en varias ocasiones durante su discurso que es el ganador de un congreso de primarias, que está donde está porque los populares le eligieron a él frente a "otros liderazgos y equipos" y ha planteado el cambio de caras como la única vía de supervivencia del partido. "La renovación para garantizar nuestra existencia histórica".

Como viene haciendo en los últimos días, coincidiendo con las encuestas que muestran que el bloque de la derecha no sumaría para gobernar, Casado ha endurecido sus ataques a Vox y Ciudadanos. Ha cargado contra "la regeneración que acaba en pucherazos", en alusión a las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, donde perdió Silvia Clemente, expresidenta de las Cortes en la Comunidad por el PP, y contra "los partidos que no aparecen y solo se mueven en redes sociales" [en alusión a Vox].

El líder popular ha planteado las elecciones del 28 de abril como la elección entre "mantener la concordia constitucional o ir a la jungla". "Para que nuestros hijos sigan siendo ciudadanos libres e iguales, la única alternativa a Sánchez y a los independentistas es que nuestro partido gobierne España". En la misma línea, la cabeza de lista por Barcelona, la periodista Cayetana Álvarez de Toledo, ha declarado: "Es el momento más crítico de nuestro sistema democrático desde 1978 [el intento de golpe de Estado fue en 1981]. España solo seguirá unida y democrática con un Gobierno liderado por el PP". Álvarez de Toledo sustituye a Dolors Montserrat, portavoz del PP en el Congreso hasta ahora. Este sábado se ha sentado junto a Casado en el acto de presentación de los número uno por cada provincia.

Álvarez de Toledo, patrona de la fundación de José María Aznar (FAES) y muy crítica con la etapa de Mariano Rajoy, ha agradecido que Casado le diera la excusa para "volver a casa" y ha criticado, sin citarlo, a este último por permitir que el independentismo fuera "ganando por desistimiento ajeno". "Que no se sientan solos quienes durante tanto tiempo se han sentido desamparados", reclamó. "Esta candidatura es una impugnación del proyecto nacionalista que consiste en convertir a nuestros ciudadanos en extranjeros. Dirán que por ser madrileña o medio argentina no tengo derecho a presentarme por Barcelona y expondrán la cara más sucia de su proyecto. Cuantas mas veces digan 'Fuera Cayetana por no hablar catalán, más poderoso será el sentido de esta candidatura".