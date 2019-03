Casado pide a Vox que no se presente en circunscripciones pequeñas

El presidente del PP, Pablo Casado, este martes en Vitoria. DAVID AGUILAR (EFE) / VÍDEO: QUALITY

El líder del PP, Pablo Casado, ha admitido este miércoles que su plan de exportar el pacto andaluz a La Moncloa puede no funcionar. En un acto en Zaragoza, el presidente popular ha pedido incluso a "los partidos nuevos", en alusión a Vox, que no se presenten a las elecciones generales del próximo 28 de abril en las circunscripciones pequeñas —las que aportan dos, cuatro o seis escaños al Congreso— porque la fragmentación del voto puede beneficiar a la izquierda.

Casado ha alabado la decisión del Partido Aragonés, con el que ha concurrido en coalición en anteriores comicios, de no presentarse en las elecciones del 28-A y ha animado a otros a hacer lo mismo "por responsabilidad". "Los independentistas se ponen de acuerdo", ha advertido. "En Andalucía los votos sí se traducían en escaños, pero en el Congreso no", ha añadido. Las últimas encuestas señalan que el bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox) no obtendría una mayoría suficiente para gobernar. Al PP le preocupa también perder la mayoría absoluta en el Senado, la cámara que aprueba, a instancias del Gobierno, la aplicación del 155 en Cataluña, y por eso dará mayor protagonismo a los senadores del partido durante la campaña. Los populares han reeditado los acuerdos de coalición para el 28-A con Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. En los últimos días, coincidiendo con las encuestas desfavorables, el líder del PP ha intensificado sus críticas contra lo que llama "la moda del multipartidismo".

"Gobernar como a uno le sale de los decretos"

El presidente popular ha aprovechado su intervención para criticar de nuevo los "viernes electorales" del Gobierno, en alusión a las medidas sociales que el Ejecutivo anuncia en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros que el PP intentó prohibir y la Junta Electoral ha decidido permitir. "En España no se puede gobernar como a uno le sale de los decretos", ha bromeado Casado. "Pedro Sánchez pretende hacer en ocho semanas lo que no ha hecho en ocho meses. Como dijimos, vamos a ir hasta el final y recurriremos al Tribunal Constitucional".

Casado ha aplaudido la decisión de la Junta Electoral de obligar a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en Cataluña. "Nosotros no vamos a dejar que se ponga ni un solo lazo amarillo cuando gobernemos", ha señalado. "Y si no los retiran, lo llevaremos a la Fiscalía".