La Junta Electoral rechaza que el Gobierno suspenda las ruedas de prensa

No se puede prohibir la celebración de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros porque no se ha producido hasta ahora ninguna vulneración y porque tampoco se puede actuar de manera preventiva. Esta ha sido la respuesta que este lunes ha dado la Junta Electoral Central (JEC) a la reclamación del PP. Y en la misma línea ha respondido a Ciudadanos, que exigía el recordatorio al Gobierno de que no exhiba logros y realizaciones. Desde que se convocaron las elecciones el pasado 5 de marzo eso no ha sucedido, recuerda el órgano encargado de vigilar la neutralidad institucional.