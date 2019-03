El Gobierno alega ante la Junta Electoral que todos los gobiernos aprueban decretos hasta las elecciones

El Gobierno ha alegado ante la Junta Electoral Central (JEC) que la aprobación de los decretos-leyes "no puede considerarse una actuación sujeta al control" de ese organismo, y ni la Constitución ni la Ley Electoral le impiden dictar estas normas en periodo electoral. En sus alegaciones a la reclamación presentada por el PP sobre su acción de Gobierno y su difusión, el Ejecutivo también ha defendido mantener las ruedas de prensa posteriores a la reunión del Consejo de Ministros que los populares piden prohibir en periodo electoral porque su carácter "político-informativo" es incompatible con las "campañas" que denuncian los populares.

En un extenso escrito firmado por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y lleno de referencias a anteriores decisiones de la Junta Electoral Central, el Gobierno traslada su estupor por la demanda del PP, que pretender que este organismo suspenda de manera preventiva las ruedas de prensa de los viernes cuando sean utilizadas para explicar los decretos leyes sociales que el Ejecutivo pretende aprobar antes de las elecciones. Mañana mismo están previstos algunos de ellos, aunque no de las dimensiones de los de la semana anterior, cuando aún no se habían convocado las elecciones. Y ese es otro de los argumentos insistentes de la respuesta del Gobierno, que había sido requerido a hacer alegaciones. El PP, explica el texto, solo pone ejemplos de cosas que hizo el Ejecutivo antes de la convocatoria de elecciones, este martes, y por tanto la Junta Electoral Central no puede entrar en nada de lo que se realizó antes de ese día, en especial las decisiones del Consejo de Ministros del pasado viernes.

Pero el Gobierno va más lejos. No solo rechaza que se pueda juzgar lo que ha hecho hasta ahora, además insiste en que la Junta Electoral Central no puede entrar a valorar la conveniencia o no de que el Ejecutivo apruebe decretos ley en periodo electoral, porque es algo que excede a sus funciones y en todo caso debería valorar el Tribunal Constitucional. En el documento, La Moncloa detalla con múltiples ejemplos que todos los Gobiernos han tomado decisiones relevantes en periodo electoral que por la misma lógica de la demanda del PP podrían considerarse electoralistas, y jamás la Junta Electoral Central puso ningún problema. Lo que plantean los populares, esto es que se suspendan las ruedas de prensa que detallan esas decisiones, es para el Gobierno algo "inconcebible" porque supondría atentar contra el derecho de información que recoge la Constitución.