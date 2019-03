Pastor acusa a Sánchez de un uso partidista de los reales decretos para ir “dopado” a las elecciones

La presidenta del Congreso y aspirante a candidata a diputada del PP en las próximas elecciones generales del 28-A, Ana Pastor, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un abuso "con fines partidistas" y electorales de la figura legislativa del Real Decreto Ley previsto para gobernar situaciones excepcionales. Pastor ha abandonado durante una entrevista en la cadena Cope su labor institucional y arbitral en la Cámara baja para subrayar, con sus datos de precedentes de otras legislaturas, que nunca antes un presidente del Ejecutivo había interferido de esa manera para su beneficio y ha reprochado a Sánchez ese "dopaje" electoral. Pablo Casado, el líder del PP, ha anunciado casi al mismo tiempo que denunciará ese comportamiento de Sánchez ante la Junta Electoral Central.

Ana Pastor, que aún está pendiente de que Casado la ubique en una lista electoral porque está en discusión si es mejor para el PP que vaya como número uno por Pontevedra (su circunscripción) o como dos por Madrid tras el líder, aseguró así en la Cope que lo que está haciendo ahora el presidente Sánchez en los Consejos de Ministros al aprobar Reales Decretos Ley con contenidos sociales y políticos "no ha pasado en ninguna legislatura".

"Se habían aprobado decretos ley de urgente necesidad, pero cuando se convocan elecciones no es razonable que se haga un uso partidista de las instituciones. Ningún gobierno puede ir dopado a unas elecciones, se tiene que ir en igual de condiciones”, ha razonado Pastor.

La aún presidenta del Congreso, pese a que las Cortes están ya oficialmente disueltas desde hoy mismo, sustentó sus palabras en el recuento que dijo haber realizado personalmente de antecedentes en otras legislaturas con situaciones similares. Otros Gobiernos anteriores también han utilizado la figura de los reales decretos ley y los han enviado a las Cortes para su convalidación en el plazo previsto inferior a un mes tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero normalmente para llevar adelante la aprobación de ayudas por catástrofes naturales o inundaciones.

En el periodo que se abrió para la disolución de las Cortes ante la convocatoria electoral en 2016 no se llevó ningún real decreto ley, uno para las elecciones de 2015 (el 1 de diciembre para daños del temporal en Canarias); cinco ante las elecciones de 2011 (el 2 de diciembre para la creación del Fondo de Garantía de Depósitos, el 18 noviembre para bonificaciones en la Seguridad Social para discapacitados de la ONCE, el 3 de noviembre por los movimientos sísmicos en Lorca, el 20 de octubre para la creación del Fondo de Garantía de Depósitos y el 20 de octubre para aprobar un crédito extraordinario de 4 millones para el Ministerio de trabajo); uno en las de 2008 (el 5 de febrero para la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples); y ninguno para las elecciones de 2004 o 2000. En la antesala de los comicios de 1996, con Felipe González (PSOE) como presidente, sí se tramitaron cuatro reales decretos ley: el 19 enero para diferentes gastos actualización salarios y pensiones; el 26 enero para la actualización pensiones patrimoniales y el régimen fiscal de Canarias; y el 1 de marzo para daños por inundaciones).

Pastor ha reconocido que todavía desconoce oficialmente qué reales decretos y sobre qué contenidos pretende impulsar el Gobierno en este periodo (aunque ya se ha avanzado en varias comparecencias que se van a desarrollar para rescatar y revertir derechos sociales recortados) pero avisó de que estará muy atenta porque no le parece bien ese cometido ni su convalidación obligada en la Diputación Permanente "con fines partidistas" y si no es para algo "concreto" y "urgente". Y señaló: "Ningún Gobierno, ni municipal ni autonómico, puede ir dopado a unas elecciones, tienes que ir en igualdad de condiciones".

La presidenta de la Cámara baja y de las Cortes entiende que esta actitud y estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez podría ser una "ventaja" para el candidato del PSOE a la presidencia: "No parece razonable, salvo necesidad, que se haga un uso partidista de las instituciones". Y remachó: "En política, como en la vida, las normas son claras, y en algo tan serio, como es no interferir con el poder que te han otorgado los ciudadanos, no puedes jugar con ventaja".

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado casi al mismo tiempo en un desayuno informativo que su partido piensa recurrir ante la Junta Electoral Central los decretos leyes que apruebe el Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso tras la disolución de las Cortes: "No puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral".