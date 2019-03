El PP pide a la Junta Electoral que suspenda las “electoralistas” ruedas de prensa del Consejo de Ministros

El PP ha solicitado a la Junta Electoral Central que suspenda, durante el proceso electoral, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros si el Ejecutivo continúa utilizándolas para publicitar decretos decretos leyes que, a juicio del principal partido de la oposición, son "medidas electoralistas" y por tanto "prohibidas por la LOREG [Ley Orgánica del Régimen Electoral General]". El PP reclama que se suspenda "cualquier clase de divulgación, por los medios que sea" de dichas iniciativas.

Los populares reclaman, además, que la Junta Electoral aperciba al Gobierno "sobre la posibilidad de ser sancionado" en caso de incumplir el artículo 153.1 de la LOREG, que establece multas de entre 300 y 3.000 euros para los autoridades o funcionarios que incumplan la normativa y de entre 100 y 1000 euros para particulares.

El PP ha emprendido una batalla sin cuartel contra lo que llama el "carnaval de decretazos del Gobierno" y el Ejecutivo, "viernes sociales" y recuerda que según la Constitución, esa figura legal está prevista solo para casos de "urgente necesidad". "No se puede ir a las elecciones dopado, como ha dicho la presidenta del Congreso [Ana Pastor]", ha declarado este miércoles el líder del partido, Para Pablo Casado, Sánchez está intentando sufragar su campaña electoral de cara al próximo 28 de abril con decretos que implican inversiones "multimillonarias" que no puede pagar al no tener Presupuestos. "Esto entra en el terreno de la gravedad. Es un ataque a la neutralidad". Los populares no descartan llevar los decretos leyes del Ejecutivo al Tribunal Constitucional.

La LOREG establece que "desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".

La Junta Electoral Central ha pedido a la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno que formule las alegaciones que entienda oportunas antes del jueves a las 13 horas. El Gobierno considera que ha actuado en todo momento de acuerdo a la ley y está convencido de que así lo determinará la Junta Electoral Central. La Secretaría de Estado de Comunicación informa de que, como cualquier otro departamento del Gobierno y de la Administración General del Estado, atenderá los requerimientos de las Juntas Electorales en los plazos establecidos y con los argumentos que reflejen el correcto proceder en el cumplimiento de la LOREG. Y añade: "Las ruedas de prensa que se celebran tras los Consejos de Ministros son, desde el comienzo de la democracia, el canal oficial de comunicación del Gobierno con la opinión pública, a través del cual se transmiten y explican cada semana, también en períodos preelectorales, las medidas adoptadas por éste en el desempeño de su labor constitucional".

Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, también ha criticado los decretos del Gobierno por electoralistas, informa Elsa García de Blas. "Sánchez está demostrando que no tiene escrúpulos y ahora pretende utilizar el Gobierno para hacer su campaña electoral. Ciudadanos va a estar en frente y vamos a tomar todas las medidas para evitar ese uso electoralista del Gobierno", advirtió.