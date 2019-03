Casado: “Me siento víctima de ‘fake news”

El presidente del PP, Pablo Casado, recibe el premio al mejor comunicador en la Universidad Miguel de Cervantes, de Valladolid. En vídeo, declaraciones de Casado. Nacho Gallego (efe) | atlas

"Me siento víctima de fake news", ha dicho este jueves el líder del PP, Pablo Casado, al recoger en Valladolid el premio al "comunicador del año" de la Universidad Miguel de Cervantes. "Antes que político soy persona. Todas las tertulias y todos los partidos intentan decir una barbaridad que yo jamás admitiría en mis adversarios. Decían que el PP quería que a las mujeres inmigrantes sin papeles si decidían entregar a su hijo en adopción se las iba a blindar. Lo que propone el PP, y ya se hace en la Comunidad de Madrid, es que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos, estén regularizadas o no".

Fue una información errónea publicada el lunes en un periódico la que provocó la oleada de críticas. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, habló de "secuestradores de niños" y "fascistas". La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, de "propuestas políticas xenófobas, inaceptables, indignas y crueles". El PP jamás propuso papeles a cambio de dar hijos en adopción, pero sí ha mezclado asuntos que no tienen que ver: inmigración, abortos, maternidad, recursos económicos... Y pretende proteger a las mujeres de algo que ya no ocurre en España, donde no se expulsa a las embarazadas ni se intercambian datos entre médicos y policía, por ejemplo, para proceder a la expulsión. Esa era, precisamente, una de las peticiones de Vox en la negociación del pacto andaluz para expulsar a 50.000 inmigrantes sin papeles. El PP la rechazó.

Casado, no obstante, ha incluido este jueves en esas fake news de las que se siente víctima el que hubiera vinculado aborto y pensiones. Pero lo que dijo, literalmente, hace unos días, fue lo siguiente: "Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y, sobre todo, que eso a la izquierda se le da muy mal, si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener mas niños y no en cómo los abortamos".

El líder del PP ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a la ley del aborto de 1985, de supuestos, y derogar la actual, de plazos. Pero ha desistido y no la incluirá en el programa electoral. Miembros de su propio partido consideran que es un debate superado que no aporta votos, como también reflejan las encuestas. Mariano Rajoy encargó, durante su etapa en el Gobierno, un proyecto de reforma de la ley del aborto al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Pero decidió finalmente enterrar el proyecto tras escuchar a varios dirigentes contrarios a modificar la norma.