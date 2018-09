Defensa expedienta a cinco mandos militares por el manifiesto que exalta a Franco

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha decidido abrir expediente disciplinario a cinco mandos en la reserva por firmar un manifiesto en el que exaltaban la figura de Franco, justificaban el golpe de Estado de julio de 1936 y aludían al "actual desmoronamiento de la Nación" española. El texto se difundió a principios de agosto y fue suscrito inicialmente por 181 militares a los que se sumaron luego varios cientos más, la mayoría de ellos ya retirados y desvinculados de las Fuerzas Armadas.

Robles ha tomado esta decisión tras concluir la información reservada encargada a su director de Gabinete, el teniente general Miguel Ángel Peñarroya, quien citó a los firmantes del manifiesto que ya han dejado el servicio activo pero aún se encuentran sujetos al código disciplinario militar por no haber cumplido los 65 años, edad de pase a retiro.

El Ministerio de Defensa ha decidido no expedientar a tres generales en situación de segunda reserva que también firmaron el manifiesto. La razón es que, aunque legalmente están sujetos a disciplina militar, se trata de personas de avanzada edad, que llegaron al generalato antes de 1989 y son mayores que otros generales que han firmado el manifiesto y están ya jubilados, por lo que no se puede actuar contra ellos. Sancionar a los primeros (como los generales Manuel Fernández-Monzón o Agustín Muñoz-Grandes Galilea) y no a los segundos (como los generales Luis Alejandre y Eduardo González Gallarza o el almirante Antonio González Aller) supondría trato discriminatorio.

El militar de mayor graduación de los cinco expedientados es un teniente coronel, que se ha negado a declarar ante el instructor, mientras que los restantes son dos capitanes y dos tenientes, según las fuentes consultadas. La resolución del expediente no avanza la sanción que se les puede imponer, pero los firmantes del manifiesto podrían haber incurrido en una falta grave o muy grave, castigada con multa de hasta 15 días y arresto de hasta dos meses, por incumplir el “deber de fidelidad a la Constitución” o realizar “manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional”.

Además, Defensa ha abierto una información reservada a tres cabos en activo que firmaron un contramanifiesto denigrando la figura de Franco, al que tachaban de "genocida", por faltar al "deber de neutralidad política".