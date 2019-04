Casado propone un plan alternativo para intervenir en Cataluña sin tener que aplicar el 155

El presidente del PP, Pablo Casado, este lunes. En vídeo, declaraciones de Casado. Eduardo Parra (EP) | atlas

Pablo Casado ha asegurado este lunes que tiene un plan para intervenir la Generalitat de Cataluña incluso sin necesidad de recurrir el polémico 155. Y sin modificar o endurecer la mayoría de las leyes actuales. Defiende que su proyecto de España "no es centrípeto" pero avisa: "Ya no se puede centrifugar más al Estado, no se puede transferir más a las autonomías". Con las leyes vigentes, la excepcional Ley de Seguridad Nacional o la ley de Seguridad Ciudadana, haría prevaler la autoridad de las policías nacionales sobre los Mossos si estos incurriesen en alguna desobediencia, fomentaría más inspecciones en los colegios para asegurar el uso del castellano, reforzaría la Delegación del Gobierno y las subdelegaciones provinciales, y hasta se atrevería a promover el cierre de TV3.

"Cumplir la ley y blindar las competencias y la igualdad de todos los españoles" y "reforzar el Estado sin tocar la Constitución" fueron las dos máximas con las que ha presentado este lunes Pablo Casado su plan político sobre su modelo institucional para España. El líder popular explica que cree en el sistema autonómico instaurado tras la Constitución de 1978 pero piensa que se ha forzado demasiado, que la nación en su conjunto ha perdido peso con respecto a lo transferido a las autonomías y que hay excesiva "pluralidad y diversidad" en el ejercicio de algunas competencias estatales. Ante todo, Casado ha reiterado que falta el compromiso de la "lealtad" al texto constitucional, un requisito que sí figura en la Carta de Bonn de la que se copiaron muchas premisas de la Carta Magna del 78.

Casado quiere ajustar el sistema autonómico, dice, para darle más "homogeneidad". Y en ese objetivo es dónde se plantea poner en marcha los mecanismos para volver a implementar el artículo 155 de la Constitución y una intervención más dura y larga en la Generalitat de Cataluña. Concluye ahora que cuando el Gobierno de Mariano Rajoy lo aplicó, en el otoño de 2017, para convocar en dos meses unas elecciones autonómicas y luego levantarlo, se equivocaron por hacer caso a la visión instrumental que argumentó Ciudadanos y para contar con el consenso del PSOE de Pedro Sánchez. Piensa ahora que aquello se hizo porque era la primera vez que se ponía en marcha el 155 y explica sin complejos que él lo ejecutaría en solitario, sin Ciudadanos ni PSOE, si pudiera y tuviera los votos suficientes para aprobarlo con mayoría absoluta en el Senado. Si no los tuviese, como apuntan la mayoría de las encuestas, Casado tiene un plan para llevarlo adelante a través de los artículos más duros de leyes ya vigentes.

Casado quiere además arropar esas leyes con más sanciones e inspecciones, con una mayor presencia en todos los aspectos de la Delegación del Gobierno en Cataluña y de las subdelegaciones provinciales y a través de determinados servicios estatales. En ese contexto mencionó la posibilidad de aplicar moratorias o retrasos en la ejecución o traspaso de determinadas competencias si entiende que son mal ejercidas o "sin responsabilidad". Y señaló que sería entonces cuando el Estado evaluaría cómo se están realizando determinadas gestiones.

El presidente del PP ha propuesto así este lunes, en el transcurso de un desayuno informativo en Madrid, otorgar más protagonismo vigilante a los cuerpos de seguridad nacional sobre por ejemplo los Mossos d´Esquadra. Defiende la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad autonómicos y locales, fortaleciendo su jerarquía como ya se precisa en la ley de Seguridad Ciudadana y en la Ley de Seguridad Nacional. Casado explicó más tarde que para ello no se necesita hacer nada ni reformar ninguna norma sino aplicar lo estipulado en esas leyes si vuelven a ocurrir escenas de desobediencia como las que observó en la jornada de la referéndum ilegal del 1 de octubre. El mando, entonces, lo retomaría un cargo de las fuerzas de seguridad estatales y tendría a sus órdenes a los Mossos.

Casado criticó en ese sentido la posibilidad de que la transferencia de competencias relacionadas con tráfico a la Policía Foral de Navarra pueda suponer la retirada de la Guardia Civil de esa comunidad y se lo achacó al Gobierno socialista de Pedro Sánchez. El líder del partido conservador ha subrayado que "el monopolio de la fuerza corresponde al Estado".

Las lenguas cooficiales, "un mérito, no un requisito"

En la lupa de ese plan está el tema de la lengua castellana y su uso en Cataluña tanto en los centros educativos como en los servicios de las diversas administraciones. Casado aboga por una ley de Lengua que desarrollara más el artículo 3 de la Constitución sobre la función vehicular de la lengua castellana. En ese sentido, Casado reiteró que ve el dominio de las otras lenguas cooficiales, como el catalán, el vasco o el gallego, como "un mérito, no un requisito". Y en ese paquete de medidas legales incluye la ley de símbolos para penalizar los posibles ultrajes a la bandera, el himno o la corona. También retocaría la ley de Financiación de los Partidos Políticos para castigar a los que alienten actos violentos como los escraches o la kale borroka y para suprimir las ayudas públicas a las formaciones que tuvieran líderes procesados por rebelión o sedición. Y recuperaría en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndums.

En respuesta a Pablo Casado, el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha acusado este lunes al PP de cuestionar el actual Estado autonómico y despreciar las lenguas cooficiales, como demuestra, a su juicio, su propuesta de Ley de Lenguas y su iniciativa de que la Policía Nacional y la Guardia Civil tengan prevalencia sobre el resto de cuerpos de seguridad autonómicos y locales. Para el número tres del PSOE y cabeza de lista al Congreso por Valencia, el PP quiere "revertir el modelo de organización territorial del Estado que consagra el título VIII de la Constitución".