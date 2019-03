Casado acusa a Sánchez de vender a España “a plazos y a trozos”

Pablo Casado, durante su intervención en Torrelavega. Juan Manuel Serrano Arce (ep) | ep

Pablo Casado ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a "no despistarse" en las elecciones generales del 28 de abril y ha reclamado un "voto responsable", "útil" y "unido" a su partido porque si no "se van a quedar los que están gobernando", un Pedro Sánchez (PSOE) que "está vendiendo" la economía y España "a plazos" y "a trozos" junto a Quim Torra y Carles Puigdemont.

Así lo ha dicho este sábado en Torrelavega, en un acto público celebrado en la Plaza Baldomero Iglesias, en la que ha insistido que el "adversario" del PP en estas elecciones solo es Pedro Sánchez. Casado ha aprovechado el acto para hacer un llamamiento a los españoles a que vayan al PP, tanto aquellos que votan al partido, como aquellos que se fueron o que nunca han votado a los populares.

"Si los españoles no vienen al Partido Popular, se van a quedar los que están en el Gobierno; si aquellos españoles que han dejado de confiar en el PP en los últimos años, por lo que sea, no vuelven a su casa, los que se van a quedar en Moncloa son Torra, Puigdemont y Sánchez. o incluso, aquellos españoles que nunca han confiando antes en el PP, si ahora no nos dan su voto de confianza no podrán quejarse que está a las manos el Gobierno de España aquel que ha decidido venderla solo por esta más tiempo con su avión, con su Palacio o siguiendo agasajando a los que quieren rompernos el país", ha aseverado.

Casado ha defendido que cuando en España gobierna el PP, a la gente "le va bien" y ha insistido que su partido es un "valor seguro". Así, ha reivindicado la "valía" que, a su juicio, ha demostrado el PP en la gestión económica y en la creación de empleo y ha afirmado que le "preocupan" los últimos datos económicos. También ha reivindicado que el PP "sabe" gestionar el mundo rural y reclamar en Europa lo que, a su juicio, es mejor para los ganaderos, agricultores y pescadores.

Tras el acto, Casado ha dado un paseo por Torrelavega y se reunirá con empresarios del Besaya. Después, y aunque en un inicio estaba previsto que acudiera a Campoo, finalmente visitará Santander antes de estar esta tarde en Palencia.