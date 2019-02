Calvo: “No nos pareció una noticia” lo del relator

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha sostenido en varias ocasiones durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Moncloa que el Gobierno no informó en ningún momento de que estaba negociando la posibilidad de establecer un relator en la mesa de partidos catalanes porque no lo consideraba relevante. “Nos parecía tan normal que alguien hiciera de relator que dijimos, ‘vale’. Para nosotros no era ninguna noticia ni ninguna novedad”, ha afirmado.

La vicepresidenta ha negado cualquier “opacidad” y evitó en todo momento hacer autocrítica sobre la gestión de la información. El Gobierno ha publicado dos brevísimos comunicados tras las dos reuniones, una en Madrid y otra en Barcelona, con representantes de la Generalitat. En ninguno de los dos casos se ha dicho una sola palabra sobre el relator.

La vicepresidenta tampoco ha querido aceptar que haya podido haber algún error en la comunicación interna en el PSOE. Calvo ha culpado a dirigentes socialistas como Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, de haber hecho unas declaraciones "basadas en una información incorrecta” y ha insistido en que eso era responsabilidad de Page y no del Ejecutivo. “El Gobierno está haciendo su trabajo con prudencia y eficacia, no es una situación cotidiana en la que tengas que estar hablando constantemente. El Gobierno ha gestionado esto con madurez y prudencia. Sí ha hecho la gestión que le tocaba hacer. Antes de hablar, todos tenemos que informarnos”, ha asegurado Calvo.

“Esta cuestión del relator es un asunto casi de carácter práctico, alguien tiene que hacer el trabajo de organización. No tiene más. Estamos un poco sorprendidos. Para nosotros no hay ninguna novedad. A lo que estamos en esto no nos pareció una noticia”, ha concluido la vicepresidenta.