Montero asegura que habrá elecciones en 2019 si no se aprueban los Presupuestos

Si no hay presupuestos habrá elecciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado este martes un aviso serio asegurando que si las cuentas de 2019 no se aprueban la única salida es adelantar las elecciones generales a este año, una opinión que comparte el presidente del Gobierno. "Si no se aprueban los Presupuestos habrá elecciones en 2019", ha afirmado Montero en una entrevista en Los Desayunos de TVE, para después añadir que Pedro Sánchez ya manifestó esta posibilidad de adelantar los comicios si las cuentas no recibían el apoyo mayoritario en las Cortes.

"Estos Presupuestos son los que necesitan los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida", ha defendido. Las cuentas se han elaborado "pensando en su ejecución", ha añadido frente a quienes critican el presupuesto por electoralista. Según la ministra de Hacienda, las negociaciones con los grupos para poder sacarlos adelante en el Parlamento siguen abiertas. Pero de momento no hay nada parecido a una fumata blanca: PP y Ciudadanos presentarán enmiendas a la totalidad y el Ejecutivo lleva semanas tratando —sin éxito por el momento— de convencer a los nacionalistas de que las rechacen.

Los primeros Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez pasarán su última prueba de fuego parlamentaria en la semana del 11 al 15 de marzo en el Congreso. Pero el primer gran debate político de las cuentas se espera para dentro de poco: el pleno discutirá y votará las enmiendas a la totalidad en la semana del 11 al 17 de febrero. Si no son derrotadas, el Ejecutivo sufriría un severo varapalo que podría precipitar el final de la legislatura.

El PSOE ya cuenta con el apoyo de Podemos y espera ahora conseguir el respaldo de los nacionalistas y los independentistas. El respaldo catalán es clave, aunque por ahora, en reuniones bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat, no hay avances concretos ni un lenguaje que haga pensar que se está cerca de un acuerdo. Los socialistas tienen dos semanas para convencer a los independentistas —en especial al PDeCAT— de que no presenten una enmienda a la totalidad y que permitan así su tramitación. Si lo logran, el Ejecutivo está dispuesto a negociar mejoras para Cataluña en la fase de enmiendas.

El "adelante" de Bruselas

Pero las cuentas despiertan infinidad de dudas. El Banco de España desconfía de los presupuestos, por el capítulo de ingresos —que considera, como la inmensa mayoría de los analistas, hinchado— y la posibilidad de que el déficit se vaya más allá del objetivo fijado. La Autoridad fiscal independiente (AiREF) emitirá hoy su informe al respecto. Bruselas avanzó ayer que no se pronunciará sobre las cuentas de 2019, porque el proyecto es muy similar al ya evaluado con antelación. Eso no es necesariamente bueno: la ministra Montero ha explicado que la carta de la Comisión Europea permite al Gobierno seguir "adelante" con ellos y con las nuevas figuras tributarias (la tasa digital y la tasa Tobin), pero ha reconocido que la Comisión ha prevenido de "riesgos en relación con los ingresos y los gastos".

En la carta, dirigida a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y a la propia Montero, la Comisión aplaudía que finalmente el Gobierno haya presentado un Presupuesto y haya fijado un objetivo de déficit “más bajo”, del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB), que está en línea con los compromisos del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Bruselas dice tomar nota de la “ligera revisión a la baja” del crecimiento y de algunos ingresos adicionales que España espera recaudar. Y en conjunto, concluye que no percibe “diferencias significativas” que justifiquen la elaboración de un nuevo documento.