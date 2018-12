Sánchez confía en la movilización para frenar una ola de la derecha

Una vez se pueden prorrogar los Presupuestos; dos ya no. Nada hay legislado al respecto, pero esas prórrogas encadenadas pondrían de manifiesto la debilidad del Gobierno, por lo que no hay precedentes de ese tipo de decisiones. Esa es la postura del presidente Pedro Sánchez al señalar que si no puede aprobar las cuentas de 2019 no podrá culminar la legislatura en 2020. La fecha de las elecciones no está decidida, por lo que todas las hipótesis siguen abiertas. La llave de las cuentas públicas está en el bolsillo de los independentistas y sus cálculos sobre si les interesa que las elecciones se precipiten. Los nacionalistas deberán explicar el porqué del rechazo a unos Presupuestos beneficiosos para Cataluña, argumenta La Moncloa: estas son las bazas con las que juega el Gobierno, según las fuentes consultadas, para tratar de sacar adelante las cuentas.