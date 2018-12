“Si el PSOE asume que Andalucía quiere cambio, Vox no será determinante”

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, durante la entrevista. PACO PUENTES

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, 1962) puede convertirse en el primer líder de Ciudadanos en formar parte de un Gobierno en España. Su desempeño permitirá calibrar la capacidad de gestión de la formación ante las próximas citas electorales, Un reto que se suma al de pilotar la alternancia histórica en una comunidad dominada ininterrumpidamente por el PSOE, con el inconveniente de necesitar, de fraguarse el acuerdo con el PP, el apoyo de la extrema derecha.

Pregunta. La regeneración es uno de los escollos en las negociaciones con el PP. ¿Cómo avanzan?

Respuesta. Tenemos muchos puntos de coincidencia, pero hay muchas diferencias: cuando hablamos de corrupción cero, de que no haya imputados en los cargos electos en las comunidades, en eliminar aforamientos en la forma que Ciudadanos plantea. Aquí hay que afinar y fijar plazos de ejecución.

P. ¿Qué fechas se barajan?

R. Hay acuerdos que es posible llevarlos a cabo antes del verano, para que los profesionales de Sanidad y Educación puedan tomar las riendas de esas áreas

P. En el PP dan por cerrado ese acuerdo programático. Su líder, Juan Manuel Moreno, ya ha hablado de una Dirección General de Autónomos

R. Le comenté que me parecía muy aventurado por su parte poner encima de la mesa una situación que no es real. En la mesa de los acuerdos no hay ninguna dirección general para autónomos. Eso no está hablado y por eso no soy capaz de aventurarme tanto como Moreno.

P. ¿Se sintió deslegitimado por su secretario general cuando dijo que la presidencia de la Junta no era una línea roja?

R. Para nada. Lo que dijo es que los andaluces han apostado por un cambio político en Andalucía y eso es lo que nos tiene que ocupar a PP y Ciudadanos

Hay muchas diferencias con el PP cuando hablamos de corrupción cero"

P. ¿Se va a presentar?

R. Sí. El señor Moreno y yo estamos legitimados para liderar el Gobierno. Las expectativas y la ilusión y el crecimiento han venido de la mano de Ciudadanos.

P. ¿Cuántas consejerías quiere recortar?

R. Permítame que lo deje dentro de la negociación. Hay consejerías que entendemos que se pueden modificar, otras que necesitan estar solas, por ejemplo, Medioambiente.

P. ¿Y cargos públicos?

R. Fundamentalmente los de libre designación. Creemos que los funcionarios públicos son extraordinarios y que la capacidad y el mérito deben imponerse.

P. ¿Cómo va a explicar Ciudadanos que tiene la presidencia del Parlamento gracias a los votos de Vox?

P. Vox no es determinante, depende de lo que haga el PSOE con sus votos y Podemos con sus votos y de lo que haga Vox con sus votos. Si Ciudadanos y PP suman 47 y el PSOE suma 33 y Podemos no apoya al PSOE, no hay ninguna duda de quién va a presidir el Parlamento. Los escenarios son muchos

P. Uno de ellos es que Vox les apoye

Los acuerdos en Sanidad y Educación pueden ejecutarse antes del verano”

R. El PSOE debe asumir que Andalucía ha dicho que quiere un cambio y que si ese cambio de Gobierno es del PP y Ciudadanos, el presidente del Parlamento debería ser de PP y Ciudadanos. Entonces Vox no será determinante.

P. Pero en esa interpretación del cambio hay que sumar Vox. Si no, el bloque de izquierdas sigue sumando más que el de derechas

R. El PSOE lo tiene muy fácil. Lo que mismo que ha venido haciendo durante 37 años puede hacerlo ahora, cuando gobernaban tenían la presidencia de la mesa.

P. ¿Vox, con 400.000 votantes, tiene derecho a estar en la mesa con voz y voto o con una vocalía simbólica como la de IU en esta legislatura?

R. Cualquier partido que tenga representación como grupo parlamentario está legitimado para estar en la mesa, pero también es cierto que los partidos tienen esa misma legitimidad para llegar a acuerdos entre ellos, eso es la democracia.

P. Vox ha pedido entrar en la mesa de negociación cuando sellen el pacto con el PP. ¿Se sentaría?

R. No necesito los votos de Vox

P. Necesita la abstención del PSOE, pero si no la tiene, necesita a Vox

R. Yo necesito un acuerdo con el PP y en eso estoy

P. Si el PP es condenado en otros casos de corrupción, ¿rompería el Gobierno con Moreno?

Si Juan Marín o Juan Manuel Moreno fuesen imputados por corrupción política se tendrán que ir"

R. Haríamos lo que hemos hecho siempre. Pedir responsabilidades y que los imputados abandonen la política. Y si Juan Marín o Juan Manuel Moreno fuesen imputados por corrupción política se tendrán que ir.

P. ¿Qué va a pasar con la administración paralela de la Junta, sus empresas, fundaciones y quienes trabajan en ellas?

R. Lo que hay que ver es si esas empresas llevan a cabo una función que sea para el interés de los andaluces y si no la hay pues habrá que desmontarla. Lo hemos hecho, hemos desmantelado 31 consorcios. Y tendremos que asumir las responsabilidades que tengamos que asumir cuando llevemos a cabo esas decisiones y sin miedo ninguno porque muchas de esas empresas son clientelares. A los funcionarios, por supuesto, se les respetará su puesto.

P. Usted puede formar parte del primer Gobierno de Ciudadanos. Van a examinar lo que haga para ponerlo como ejemplo de la gestión de su partido.

R. Si entramos a gobernar lo afrontaré con la misma responsabilidad con la que he afrontado los cargos que he tenido. Tengo experiencia en la gestión privada y en la pública y cuatro años en el Parlamento. Hemos arrancado al PSOE medidas que nadie antes había arrancado. Y lo vamos a hacer bien porque vamos a rodearnos de los mejores, no solo de mi partido, sino de todos los ámbitos