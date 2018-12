Ciudadanos abre la puerta a que Juan Marín no presida la Junta

El acuerdo entre el PP y Ciudadanos en Andalucía se allana con la posición facilitadora que ha decidido adoptar el partido de Albert Rivera. Aunque su propuesta sigue siendo que su candidato, Juan Marín, presida la Junta andaluza, Ciudadanos no sitúa esta intención como una línea roja para el pacto, de forma que se salva el que era el principal escollo en la negociación: quién encabeza el Gobierno andaluz. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha explicado este lunes, 24 horas antes de la primera reunión con el PP, que la única condición irrenunciable con la que se sentarán a la mesa es la de que el PSOE no entre en el Ejecutivo. En eso hay plena coincidencia entre ambos partidos.

Ciudadanos ha abierto la puerta así, antes incluso de que empiecen las negociaciones, a que Juan Marín no presida la Junta de Andalucía, como el candidato y la dirección venían reclamando hasta ahora. Esa sigue siendo la propuesta del partido, que la argumenta en que se trata de un candidato "limpio" sin problemas de corrupción, y en cambio Juan Manuel Moreno Bonilla tendrá pronto que dar explicaciones por los casos de corrupción que afectan al PP. Pero no es una línea roja. "La línea roja es el compromiso con los andaluces de que el PSOE no va a formar parte del nuevo Gobierno", ha afirmado Villegas tras la reunión de la ejecutiva permanente del partido.

El número dos de Rivera ha sido claro en que la presidencia de la Junta no supondrá un obstáculo. "Nosotros no hemos puesto nunca ninguna línea roja más", ha subrayado con nitidez. Al contrario, el PP sí que reclama la presidencia como una premisa irrenunciable para llegar a un acuerdo, como dijo Moreno Bonilla este fin de semana en entrevista en EL PAÍS.

Las negociaciones arrancan mañana por la tarde en una reunión en Sevilla con solo cuatro integrantes: los candidatos, Moreno Bonilla y Marín; y los secretarios generales de PP y Ciudadanos, respectivamente: Teodoro García Egea y José Manuel Villegas. Salvado el escollo de la presidencia, todo indica que las conversaciones irán sobre ruedas. Ambos partidos comparten principios programáticos como la bajada de impuestos, y similares visiones de política general. Lo primero será definir la forma del acuerdo de Gobierno y después las bases programáticas.

Si Ciudadanos se aviene a no presidir la Junta andaluza, lo lógico es que presidiera a cambio el Parlamento Andaluz. La composición de la Mesa de la Cámara, que tiene que estar constituida el próximo día 27 de diciembre, se pactará a la vez que el acuerdo de Gobierno. Según Ciudadanos, el Tribunal Constitucional ha avalado que la Mesa no tenga que tener representación de todos los partidos del Parlamento. Una vez cerrado el acuerdo con el PP, Ciudadanos buscará que el PSOE facilite la investidura, para tratar así de que no sea Vox, la formación de extrema derecha de nuevo cuño, la que vote a favor. Aunque al partido de Rivera le incomoda Vox, si el PSOE no acepta abstenerse, responsabilizará a los socialistas de que sea la extrema derecha la que permita la investidura por su bloqueo, y considera que así los ciudadanos no penalizarán su posición.