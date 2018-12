Vox exigirá medidas a cambio de apoyar al PP y Ciudadanos en Andalucía

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha avanzado este miércoles que su partido constituirá una comisión negociadora para alcanzar un pacto de investidura con PP y Ciudadanos, si ambas formaciones cierran un acuerdo de Gobierno. “No vamos a ser un obstáculo para la salida del PSOE andaluz, pero tampoco vamos a permitir que nos ninguneen”, ha advertido. Vox obtuvo 12 escaños del total de 109 en las elecciones andaluzas y son la llave para que el bloque de derechas desbanque al PSOE tras 36 años de Gobiernos socialistas sin interrupción.

El PP y Ciudadanos comenzaron el pasado martes las negociaciones para alcanzar un pacto que les permita controlar la Mesa del Parlamento y a continuación formar Gobierno. Vox ha recordado que no pretende entrar en el Gobierno andaluz porque no quiere “cargos ni sillones”, pero que está a la espera de que, una vez que PP y Ciudadanos cierren un acuerdo de Gobierno, les llamen para negociar un pacto de investidura “porque sin Vox no pueden tener Gobierno alguno”, ha zanjado el exmagistrado Serrano.

“Una cosa es que vayamos con humildad y otra que nos traten con desprecio (...) Tanto nuestro partido como nuestros votantes merecen que se les trate con dignidad”, ha dicho. Serrano precisó que tienen “ciertos puntos de vista y un programa que queremos que se negocie con nosotros”, sin precisar qué medidas exigirá a cambio de su apoyo. “Una vez que ya se han enterado de que existimos después del 2D, es necesario que hablen con nosotros para saber quiénes somos de verdad y cuáles son nuestras propuestas por el bien de Andalucía”, añadió.

Por otra parte, el número uno por Sevilla del PP, el exministro Juan Ignacio Zoido, no tomará posesión de su escaño en el Parlamento andaluz y se quedará en el Congreso. Zoido se une al senador y número uno por Cádiz, José Ortiz, que también renuncia a su escaño. Ambos forman parte de la cuota de cargos que el líder del PP, Pablo Casado, impuso en las listas andaluzas y ahora el vuelco electoral ha trastocado los planes trazados.