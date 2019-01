Bruselas avala las cuentas de España pero avisa del “riesgo” de incumplir con el déficit

Bruselas ha decidido no volver a pasar cuentas con España por el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha mandado al Congreso de los Diputados. La Comisión Europea da un margen de confianza al Gobierno de Pedro Sánchez al no obligarle a rehacer el borrador que le remitió en octubre al considerar que no hay “diferencias significativas” con los números que finalmente incluye el proyecto de ley enviado al Parlamento, según le informó este lunes en una carta. Sin embargo, le recuerda que sobre las cuentas siguen pesando “riesgos” de incumplir con las normas comunitarias derivados de los ingresos previstos por la tasa digital y el gravamen sobre las transacciones financieras, sobre los cuales Bruselas sigue albergando "dudas".

La ministra de Economía, Nadia Calviño, finalmente no tendrá que enviar a Bruselas otro borrador de Presupuestos. El Gobierno estaba convencido de que debería hacerlo y, por lo tanto, someterse de nuevo a examen después de que la Comisión le advirtiera de que los números que le había presentado podían ser muy diferentes a los que constaran en el proyecto que finalmente llevara al Parlamento. Sin embargo, Calviño logró evitar ese nuevo análisis tras sendas reuniones la semana pasada con el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario de Economía y Asuntos Monetarios, Pierre Moscovici.

Ambos firman la carta que dirigen a Calviño y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En ella, aplauden que finalmente el Gobierno haya presentado un presupuesto y haya fijado un objetivo de déficit “más bajo”, del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB), qu están en línea con los compromisos del Ejecutivo de Mariano Rajoy. También dicen tomar nota de la “ligera revisión a la baja” del crecimiento y de algunos ingresos adicionales que España espera recaudar. Y en conjunto, concluyen, no perciben “diferencias significativas” que justifiquen la elaboración de un documento actualizado.

"Dudas" sobre los nuevos impuestos

Hasta ahí las buenas noticias. No habrá nuevo examen. Y la evaluación de las cuentas de España, pues, sigue siendo la de noviembre. Es decir, hay riesgos de incumplimiento del déficit estructural (el que excluye factores como el crecimiento económico) que le exige la Unión Europea, equivalente al 0,65% del PIB, así como del ritmo de reducción de la deuda pública. En definitiva, con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque ambos comisarios apostillan que hasta este momento se está aplicando "ampliamente".

La Comisión destaca que persisten sus recelos sobre la capacidad de España para alcanzar sus estimaciones de recaudación (2.050 millones de euros) mediante la tasa Google y el impuesto a las transacciones financieras. Sobre la primera, existen “matices” sobre su diseño y “dudas” sobre los ingresos que le proporcionarán; sobre el gravamen financiero, Bruselas cree que “producirá menos ingresos de lo previsto inicialmente” al tener un alcance más limitado que el formulado por el ejecutivo comunitario pese a estar en línea con planteamientos "menos ambiciosos" de otros países.

Bruselas sí da un espaldarazo a Calviño al reconocer “los progresos realizados” en la recta final de 2018 con la transposición de directivas, aunque le urgen a hacer lo propio con toda la normativa que queda por adaptar. Finalmente, los comisarios emplazan a la ministra a recibir más información sobre la llamada “agenda del cambio” anunciada por Sánchez.