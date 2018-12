“Sánchez no dudará en aplicar un 155 más contundente”

Emiliano García -Page, durante la entrevista. FOTO: LUIS SEVILLANO / VÍDEO: CARLOS MARTÍNEZ

Emiliano García-Page (Toledo, 50 años) se ha convertido en la principal voz crítica del PSOE, sobre todo desde el fiasco en las elecciones de Andalucía. El presidente de Castilla-La Mancha, que como la mayoría de sus homólogos optó por Susana Díaz en vez de por Pedro Sánchez en las primarias de mayo de 2017, defiende una relación más dura con ERC y PDeCAT, a los que el Gobierno necesita para aprobar los Presupuestos, y alerta del impacto del conflicto territorial en el electorado socialista.

Pregunta. ¿Se siente cómodo con la gestión que se está realizando de la crisis en Cataluña?

Respuesta. La expresión no sería cómodo. El problema estaría en hasta qué punto la ciudadanía puede confundir los buenos modales, las buenas formas, con la debilidad. Pero no tengo la más mínima duda de que, si le toca tomar la decisión a Pedro Sánchez, no dudará en aplicar un reforzamiento constitucional, el 155, y que será más contundente que el que hemos tenido.

P. ¿Se dan las condiciones para aplicarlo?

R. No. Tendríamos que intentar que el 155 no sea un producto de consumo diario. El PP y Ciudadanos están todo el día manoseándolo. Primero, porque no lo haga el otro. Y segundo, antes de que pase nada. Habría que celebrar cada día que no lo necesitamos. A la derecha lo único que le interesa es agitar el fantasma del independentismo para sacarle provecho electoral.

“El resultado en Andalucía es responsabilidad de todos”

P. ¿La solución territorial pasa por reforzar el autogobierno?

R. Es muy difícil que Cataluña tenga más competencias de las que tiene porque realmente España es un Estado federal aunque le llamemos autonómico.

P. ¿Los partidos independentistas caben en la Constitución?

R. La mayor parte de las constituciones del mundo prohíben expresamente a los partidos independentistas. Aquellos que literalmente se plantean romper la soberanía nacional. Defender la Constitución no es de derechas ni de izquierdas. No podemos tener una sensación minoritaria ni acomplejada.

P. ¿La hay?

“No podemos tener una sensación acomplejada con la unidad de España”

R. Los independentistas a lo mejor han pensado que el PSOE puede hacer de su capa un sayo y sacudirse la e [de español] del PSOE de la noche a la mañana. Y no lo vamos a hacer bajo ningún concepto. La izquierda tiene que abogar por la unidad de España como plataforma y como caja de resonancia de la solidaridad y la igualdad entre españoles, tener claro que defenderla es más que nunca defender la igualdad de todos los españoles.

P. ¿Es partidario de la ilegalización de los partidos independentistas?

R. Por el camino que llevan van a obligar a que ese debate se abra algún día. Yo no soy, por definición, partidario de prohibir nada. Hoy por hoy, no me parece siquiera prudente el debate. Ahora, tampoco podemos descartar al 100% que ese debate se abra paso en España.

P. ¿Habrá Presupuestos?

R. Ojalá, pero se me antoja difícil. El Presupuesto es importante pero mucho menos que la soberanía y la Constitución.

P. Si no se aprueban, ¿sería el final de la legislatura?

R. Esta legislatura ya tuvo un final con la moción de censura. Estamos en una especie de prórroga. Si no hay Presupuestos, no tiene por qué haber automáticamente una convocatoria electoral pero empieza la cuenta atrás. Si no hay presupuesto ahora, con mucho menor motivo va a haberlo para 2020. Es evidente que puedes estar un año sin presupuestos o con unos presupuestos prorrogados, pero esa situación no se puede eternizar.

P. ¿Cuándo habría que convocar elecciones?

“Si hay convocatoria conjunta electoral, la agenda la marcarán los independentistas”

R. Hubo un momento, después de la moción de censura, para convocar elecciones explicándole a los españoles que habíamos cubierto el déficit moral que planteaba el PP. Ese momento se pasó y ahora ya no encontramos un momento adecuado para convocar elecciones, bien sea por la evolución de las encuestas o por la realidad que desmiente a algunas encuestas, como ha sido en Andalucía.

P. ¿De quién es la responsabilidad del peor resultado del PSOE en las andaluzas?

R. De todos. Del PSOE. Somos un partido federal para el éxito y para el fracaso. A lo mejor algunos piensan que el PSOE solo es federal cuando ganamos todos y tienen que repartirse las culpas por los territorios según convenga. Ha habido un problema táctico, de miopía política de Ferraz, del PSOE andaluz y de mí mismo, que hace 15 días habría dicho otra cosa. Se dio por hecho que, pasara lo que pasara, íbamos a seguir gobernando. Mucha gente se ha sentido desmovilizada.

P. ¿Debe seguir Susana Díaz al frente de la federación andaluza?

R. Debe seguir quien digan los andaluces, no quien diga el PSOE de Castilla-La Mancha, el PSOE de Valencia o el PSOE federal. Solo faltaría, con el debate que nos hemos dado a nosotros mismos de que son los militantes los que deciden, que alguien discuta la opinión de los de Andalucía.

P. ¿Su posición de no hacer coincidir las generales con las autonómicas la comparten otros líderes territoriales?

R. En una conversación discreta casi todo el mundo. A mí desde luego no me gustaría coincidir en las elecciones autonómicas y municipales con el debate independentista. Yo no me quiero presentar contra Torra en mis elecciones. Si convocamos conjuntamente, serán los independentistas los que nos marquen la agenda.

P. ¿Teme que la relación con los independentistas les pueda pasar factura en las elecciones de mayo?

R. Sí, el que quiera pensar que no va a estar en el cocido electoral se equivoca. Es evidente. Como lo ha estado en Andalucía, donde se ha colado el independentismo y ha decidido el voto de mucha gente. Por activa o por pasiva.