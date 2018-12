Sánchez: “No aceptaré una nueva vulneración de la Constitución en Cataluña”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes, durante su intervención ante el pleno del Congreso. ZIPI (EFE) / VÍDEO: QUALITY

A los ataques al Gobierno del PP y Ciudadanos, por un lado, y los grupos nacionalistas, por otro, sobre su política con Cataluña, el presidente del Gobierno ha advertido que no tolerará el incumplimiento de la Constitución ni aceptará propuestas recentralizadoras. Pedro Sánchez ha endurecido notablemente su posición ante los independentistas en el primer debate monográfico sobre Cataluña que se celebra en el Congreso desde que llegó a la presidencia el pasado mes de julio: “No aceptaré una nueva vulneración de la Constitución en Cataluña”. Este ha sido el aviso de Sánchez y en el mismo caben medidas parciales pero también la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana. No autorizará un referéndum sobre Cataluña, solo cabe “desarrollo y perfeccionamiento” del autogobierno, es decir, una reforma del Estatuto. El presidente ha acusado a los independentistas de haber construido un relato de "mentiras" y "agravios".

La oposición ha esperado a este debate para exigir a Sánchez que intervenga ya en Cataluña y, al tiempo, que convoque elecciones. Pero el jefe de Gobierno, en su primera intervención, ha decidido adelantarse y pasar a la ofensiva, en esta ocasión, contra los independentistas. No tendrá contemplaciones si vuelve a producirse “una omisión de funciones” de los mandos políticos catalanes al no dar instrucciones a la policía autonómica catalana para que impidiera el corte de la AP-7 el pasado fin de semana. La policía nacional será enviada a Cataluña si ello es necesario para garantizar la seguridad y mantener el orden público en esa comunidad autónoma. Este es el recordatorio que ha hecho Sánchez dos días después del envío de tres cartas a otros tantos responsables de la Generalitat con la requisitoria de que si no cumplen con sus obligaciones, el Estado tomará medidas para que lo hagan.

El juego dialéctico de unir el debate sobre Cataluña y la información sobre los acuerdos del último Consejo Europeo sobre el Brexit lo ha utilizado el presidente del Gobierno para concluir que el secesionismo catalán y el referéndum británico “van en contra el proyecto común europeo”. No ha dado esperanza alguna a las exigencias del independentismo catalán: “Nada divide más que un referéndum”. La única solución que hay para el problema es “diálogo para más autogobierno, pero todo dentro de la Constitución. “Nada mejor que un referéndum para partir la sociedad en dos”, ha concluido. En Escocia se hizo un referéndum en virtud de un tratado con más de tres siglos de antigüedad. El Brexit ha dividido al Reino Unido y ha perjudicado gravemente el porvenir de las jóvenes generaciones de británicos que no quieren irse de la Unión Europea, ha interpretado."El independentismo catalán socava el proyecto común europeo”, ha sentenciado. La invocación de la “vía eslovena” por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, le parece “inaceptable” ya que ese camino se saldó con una guerra con casi un centenar de muertos.

En el comienzo de su intervención ha hecho dos declaraciones de principios. Una sobre la no aceptación de la pasividad de las autoridades catalanas; la siguiente, la reafirmación de que se celebrará el próximo día 21 un Consejo de Ministros en Barcelona en el que se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Por tanto, tomará esta medida por decreto sin necesidad de esperar a que puedan o no aprobarse los Presupuestos para el próximo año. “Un país rico no puede tener trabajadores pobres”, ha señalado.

De su proyecto para España, a las consecuencias del Brexit y a Cataluña ha asegurado: “La sociedad catalana rechaza el unilateralismo y sitúa a la mayoría de los catalanes en el camino del autogobierno. En ese espacio van a encontrar al Gobierno”. Sánchez ha dado muestras de no tener intención de poner fin a su Gobierno en breve e incluso ha pedido implícitamente a los grupos nacionalistas que aprueben los Presupuestos, porque beneficiarán a los catalanes. Tiempo, diálogo y lealtad, es su receta para Cataluña. “Señor Casado, señor Rivera, solo les pido la misma lealtad que yo tuve en la oposición".