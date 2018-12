Líderes territoriales advierten del impacto de la crisis en Cataluña

El gran temor de los líderes territoriales del PSOE, el impacto de la crisis en Cataluña y la relación con los partidos independentistas entre sus votantes más tradicionales, se hizo realidad en las elecciones andaluzas. La percepción de los dirigentes consultados es que la gestión del desafío del procés y la dependencia de los secesionistas para aprobar los Presupuestos de 2019 se encuentran entre los factores que condicionaron el resultado de los socialistas en el primer examen en las urnas desde la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El PSOE de Andalucía ha sido el que este lunes ha atribuido con más contundencia el terremoto político a la situación en Cataluña. Desde la dirección de la federación que lidera Díaz recordaban las manifestaciones de miembros del Gobierno, como la vicepresidenta Carmen Calvo, contra la prisión preventiva de los políticos independentistas en la cárcel.

Partidarios y críticos de Pedro Sánchez de otras federaciones socialistas coincidían por su parte en que la responsabilidad principal del desplome electoral en Andalucía atañe a Susana Díaz. El vuelco electoral en Andalucía lo entendían como “un aviso” al partido en su conjunto que debe ser interpretado “en clave nacional” a menos de seis meses de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

El auge imprevisto de Vox es la razón principal a la que apelan los responsables de distintas federaciones socialistas para destacar que, al menos una parte de la pérdida de 400.000 votos y la baja participación del 58,65% —solo por encima del 55,31% en las autonómicas andaluzas de 1990, cuando el PSOE obtuvo 62 escaños (49,61% de los votos)—, se debe al conflicto en Cataluña. El argumento que dan es que un voto de castigo centrado en exclusiva en la gestión de la Junta en 36 años de Gobiernos del PSOE se habría aglutinado alrededor del PP y de Ciudadanos, mientras que el partido de extrema derecha responde sobre todo al discurso nacional que la derecha tiene respecto a Cataluña y a otros condicionantes como la crisis migratoria.

Uno de los fallos que los dirigentes regionales del PSOE ven en la campaña andaluza, realizada al gusto de Díaz, es que se evitara de forma expresa toda mención a la crisis catalana y los intentos del Gobierno de encontrarle una solución. Frente al silencio en este asunto por el que Díaz optó en la campaña, PP y Ciudadanos han llegado a pedir el voto en Andalucía contra los nacionalistas catalanes, vinculando su futuro al del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

ERC y PDeCAT, claves para que tuviera éxito la moción que llevó a Sánchez a La Moncloa, rechazan apoyar los Presupuestos del próximo año a no ser que el Gobierno acepte sus condiciones. Por ejemplo, presionando a la fiscalía para que retire los cargos contra los impulsores del procés en prisión. Una muestra, esgrimen en Ferraz, de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el secesionismo en estas condiciones. “El PSOE no tiene ningún acuerdo con los partidos independentistas. Intentamos buscar el acuerdo sobre presupuestos, no sobre programas”, zanjó este lunes el secretario de Organización, José Luis Ábalos.