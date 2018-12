Puig: “Lo fundamental ahora es que la extrema derecha no marque la agenda política española”

Tras la debacle de Susana Díaz en Andalucía, -ha perdido 14 escaños respecto a 2015- el presidente del Gobierno valenciano, el socialista Ximo Puig, opina que “lo fundamental es que la extrema derecha no marque la agenda política española”. El jefe del Ejecutivo reclama serenidad para analizar el avance de Vox aunque reconoce los fallos de su formación. “El avance de la extrema derecha, su europeización política, es la peor de las consecuencias de la noche de ayer. Pero es evidente que alguna cosa habremos hecho mal para que emerja con esta fortaleza”, ha indicado Puig este lunes durante un acto sobre el escultor Andreu Alfaro.

Puig ha destacado que la primera consecuencia de los comicios andaluces es frenar el avance de la extrema derecha. “Como dijo Adela Cortina la democracia no es irreversible. La democracia y 40 años de Constitución no se pueden dilapidar en un día”, ha remarcado. El líder socialista ha reconocido que su partido tiene que estudiar los resultados, pero también ha recomendado hacerlo al Partido Popular, “a pesar de que se ha abrazado a la extrema derecha para proclamarse vencedor”. Otro aspecto importante que ha provocado el ascenso de Vox y la caída de los socialistas es la gran abstención provocada “por la incapacidad de los partidos progresistas de movilizar adecuadamente a los ciudadanos”, ha admitido el jefe del Consell.

En cualquier caso, para Puig, se trata de “un episodio de unas elecciones determinadas, en un momento determinado”, por lo que no se pueden hacer lecturas rápidas o interesadas sobre la repercusión que puedan o no tener en la Comunidad Valenciana. “Lo que me preocupa es la extrema derecha. Me preocupa que en los últimos meses irrumpa intentando impedir actos culturales”, ha reiterado, convencido de que la sociedad valenciana no va a atender “esos cantos de sirena de los que sabemos que hicieron tanto daño”.

Puig sigue sin descartar la convocatoria de las elecciones. “No se descarta hasta que se pueda producir. Lo he dicho en todo momento, los vectores de la toma de esa decisión están fundamentados en la estabilidad y en la singularidad. Y en estos momentos continúa siendo prioritaria la estabilidad.”, ha manifestado el político. “La experiencia del Botánico sigue siendo favorable al interés general de los valencianos. Tenemos que consolidar los temas con unos presupuestos que den respuesta a los problemas de los ciudadanos y que no tienen nada que ver con esas miradas xenófobas y racistas que lo único que quieren es utilizar el miedo para sacar votos”, ha señalado.