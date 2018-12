El ministro de Cultura condena las amenazas a ‘Mongolia’ y la imputación de Dani Mateo

Un espectáculo de humor cancelado hace tres semanas en Valencia y un segundo a punto de serlo por insultos, anuncios de escrache y supuestas amenazas de grupos de ultraderecha que la policía está investigando. "Me parece un horror que tengan que anularse por una cuestión de ideología. Hay que preservar el espacio del humor y de la creación y no podemos tolerar las amenazas", ha defendido este sábado el ministro de Cultura, José Guirao, durante su visita a València.

La sala Rambleta de Valencia, teatro de gestión privada y titularidad pública, canceló ayer durante unas horas las funciones previstas para hoy y mañana del espectáculo satírico Mongolia sobre hielo por los insultos y amenazas de boicoteo de grupos de ultraderecha. La presión política y el compromiso de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana de garantizar la seguridad dentro y fuera del teatro hizo que a media tarde, la empresa que gestiona este espacio cultural anunció que las dos funciones de Mongolia se celebrarían como estaba previsto.

"Ahora que estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, si algo ampara la Carta Magna es la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de creación; y las amenazas, vengan de donde vengan, en esta ocasión parece que de grupos ultraderechistas, no hay que aceptarlas. Así que me alegro de que en esta ocasión hayan aceptado no suspender la actuación, y lamento que se tuviera que suspender la anterior [en alusión al show protagonizado por el cómico Dani Mateo]”, ha añadido.

Guirao asegura que la libertad hay que defenderla "contra viento y marea y esperar y que no se vuelvan a repetir". "Para eso", ha añadido, "es importante que la sociedad, no solo la Administración, manifieste su rechazo a este tipo de amenazas intolerables en un país democrático".

De la imputación judicial del humorista Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera de España en un sketch del programa El Intermedio, Guirao ha manifestado que le parece mal. “Esto viene de la ley mordaza. El terreno del humor hay que respetarlo; el humor existe porque es una necesidad antropológica, existe desde que tenemos conciencia histórica, desde las comedias de Plauto y otras”, ha agregado el ministro.

El espectáculo Nunca os olvidaremos, que protagoniza el actor Dani Mateo junto a otros dos humoristas y que fue cancelado en València por las amenazas denunciadas por el Teatro Olympia , la sala privada donde se iba a representar, se presentará finalmente el próximo 9 de febrero en el Palau de la Música de Valencia. El grupo de España 2000 condenó por redes sociales y anunció escraches contra el espectáculo, ante lo que la sala teatral optó por cancelar las funciones del espectáculo previstas para finales de noviembre.

El ministro de Cultura ha hecho un llamamiento a la cordura: “El humor es un territorio al que se le permiten, de manera consensuada por parte de toda la sociedad, licencias que no nos permitimos en otros territorios. Lo que pase en el terreno del humor hay que enmarcarlo en ese territorio y aceptarlo así. Una de sus bondades, muy sana, es la capacidad de reírse de uno mismo, de la sociedad en la que vivimos, de los tópicos, así que su imputación me parece mal”.