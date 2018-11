La Rambleta de Valencia cancela la obra ‘Mongolia sobre hielo’ por “amenazas directas” de la ultraderecha

La Rambleta de Valencia ha informado de la cancelación del espectáculo humorístico Mongolia sobre hielo, que estaba programado para este fin de semana, por "motivos de seguridad", ya que se han producido amenazas tanto en las redes sociales como "directas a los trabajadores" del centro cultural. Edu Galán y Darío Adanti, responsables de la revista Mongolia y de la obra, han emitido un comunicado donde señalan que acatan la decisión pero no la comparten. En Twitter, tanto Galán como la cuenta oficial de la publicación insisten en su firme intención de realizar el espectáculo en La Rambleta "prontísimo".

La Rambleta es una concesión municipal de 20 años a una empresa privada (Bulevar del Arte y de la Cultura, BAC) para su gestión. El teatro ha hecho público un comunicado en el que señala que se ve "obligada a cancelar, por motivos de seguridad, las dos funciones del espectáculo Mongolia sobre hielo, previstas para los días 1 y 2 de diciembre, tras los contactos mantenidos en los últimos días tanto con la Policía Local como con el Ayuntamiento de Valencia".

"La crispación, los insultos, las amenazas y la incitación a la violencia que se han expuesto en las redes sociales, así como las amenazas directas que han recibido los trabajadores de este Centro, impiden, bajo las actuales condiciones, la celebración de dicho espectáculo. En estas circunstancias, supone un riesgo inasumible para la seguridad de los asistentes, de los artistas y del personal del centro, que hasta el último momento ha estado defendiendo la realización del espectáculo a pesar de la intimidación, coacción y las amenazas", agrega el documento.

"Nos resulta incomprensible que un país capaz de garantizar la seguridad en Mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos y ahora incluso nada menos que en la final de La Copa Libertadores de América sea incapaz de garantizarla en un espectáculo de dos humoristas en un teatro de titularidad municipal moderno y de excelencia", reza en cambio el comunicado de Mongolia, firmado por "La Alta Conducción" de la revista (Adanti, Galán, Fernando Rapa y Pere Rusiñol). El texto agradece "los esfuerzos realizados por La Rambleta" para evitar la anulación de la obra y denuncia: "Es inimaginable en una sociedad democrática que las amenazas de un pequeño grupo violento e intolerante fuerce la suspensión de actividades culturales de forma continuada sin que las autoridades actúen para evitarlo".

Interior del auditorio del teatro La Rambleta. La Rambleta

El teatro no hace referencia al origen directo de las amenazas, que proceden del entorno de la ultraderecha. “¿Escrache a Dani Mateo y no a estos cerdos traidores que se cagan en ti?”. Bajo esta consigna, el líder de la formación ultra España 2000, José Luis Roberto Navarro, hizo precisamente un llamamiento para boicotear el show de Mongolia. Y los ultras lo han conseguido. El propio Navarro comentaba en Twitter la cancelación de la obra: "Falsos y mentirosos como siempre. El problema no son las amenazas, el problema es que no tenéis licencia . Encima llorando como víctimas".

Galán y Adanti definen la obra como "sátira política y social llevada al extremo. El humor sin límites ni tapujos". Como relata la propia web de Mongolia, el anterior espectáculo del dúo, Mongolia, el musical 2.0., giró por toda España y sumó más de 50.000 espectadores. "En este show los empresarios de izquierdas de la revista Mongolia se ven obligados a financiar la revista con un circo sobre hielo ante la caída de las ventas en papel. Un circo donde la crisis de la prensa, el poder político y económico, la derecha y la izquierda, los nacionalismos, los dictadores o las religiones “hippies” serán las grandes atracciones. Además aparecerán dos trabajadores de derechas, los que hay en cualquier circo, dispuestos a hacer como si limpian la pista", reza la sinopsis de la obra.

La cancelación de las representaciones de Mongolia sobre hielo se produce unas semanas después de que el Teatro Olympia de Valencia también decidiera suspender las funciones de un montaje del cómico Dani Mateo tras recibir amenazas de grupos de ultraderecha a raíz del gag que realizó en televisión en el que simulaba sonarse los mocos con al bandera de España.