‘El intermedio’ pide disculpas tras el polémico ‘sketch’ de Dani Mateo con la bandera de España

El Intermedio quiere poner fin a las críticas vertidas tras el polémico sketch emitido el pasado miércoles en el que se mostraba a Dani Mateo, uno de los colaboradores habituales del programa de humor, sonándose con una bandera de España. El programa pidió disculpas durante su emisión en la noche del lunes al subrayar que "no hubo intencionalidad política ni ningún posicionamiento editorial detrás, era simplemente humor", en boca de El Gran Wyoming, el conductor del espacio que se emite de lunes a jueves en La Sexta. Wyoming aclaró que si "la broma no ha funcionado" al generar "crispación social en vez de provocar risa" es evidente que se trata de un "gag fallido". Y añadió: "Por eso, no tenemos problemas en pedir disculpas sinceras a las personas que se hayan sentido ofendidas".

El presentador quiso resaltar que durante los casi dos mil capítulos emitidos la intención de todos aquellos que llevan a cabo el programa no ha sido la de ofender. Para Wyoming, la polémica ha suscitado "varias injusticias" y puso el ejemplo de los ataques sufridos por Dani Mateo en las redes sociales a raíz del sketch. "El ensañamiento sufrido estos días por nuestro compañero ya ha llegado incluso al ámbito personal". Mateo aclaró que él "ni siquiera escribe los guiones" y aseguró que "los guionistas no tienen culpa de nada".

Al día siguiente de la emisión, Mateo fue trending topic en Twitter. El cómico se defendió al reiterar que "nunca tuvo la intención de ofender". Sin embargo, las críticas arreciaron con más fuerza desde distintos ámbitos sociales e institucionales. El perfil de la Guardia Civil en la misma red social fue un ejemplo ello. En un mensaje, el instituto armado aseguró: "No respetar la bandera no es humor, es ofender gratuitamente a los que se sienten con orgullo".

La Clínica Baviera afirmó en un comunicado que cancelaba la campaña publicitaria protagonizada por el humorista, "eliminando también la imagen de Mateo de su web y de las redes sociales" debido a la polémica generada. La clínica oftalmológica argumentó que "no podía defender expresiones como las realizadas por Dani Mateo" y abogaba por "el respeto a los símbolos".

Este lunes, en una entrevista concedida a la cadena SER, Mateo aseguraba sentirse "mal". "Recibir amenazas, mi familia, mi chica, yo, las empresas con las que trabajo... Muchos me pueden acusar de ingenuo, pero no supe prever la dimensión", reconoció. El cómico defendió el tipo de comedia que lleva a cabo en El Intermedio ya que "busca la provocación" y lamentó que "la gente se aferre a los símbolos por encima de las personas".