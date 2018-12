Sánchez anuncia que presentará los Presupuestos en enero para ver qué apoyos tiene

La Moncloa aún no se ha recuperado del golpe del domingo en las andaluzas, pero ha decidido reaccionar saliendo al ataque. El presidente, Pedro Sánchez, ha anunciado en una entrevista en Telecinco que finalmente sí presentará los Presupuestos en el Congreso, aún a riesgo de que sean tumbados si los partidos independentistas catalanes deciden presentar una enmienda de totalidad. Según ha dicho, será en enero.

Sánchez había apuntado en Guatemala que no los presentaría si no tenía apoyo porque no quería “marear” a los españoles. Pero las andaluzas y el hundimiento del PSOE en esta comunidad le han forzado a cambiar los planes. Por un lado, Sánchez y su equipo culpan a Susana Díaz de la derrota y se preparan para tomar el control en cuanto puedan de la federación andaluza, pero por otro salen a la ofensiva en el Congreso para intentar forzar a todos los grupos a definirse.

Sánchez lanza así un mensaje claro a sus aliados de la moción de censura: si no le apoyan, saben que asumen el riesgo de que la derecha se haga con el control de La Moncloa como se ha hecho con la mayoría en el Parlamento andaluz. Si los Presupuestos no salen, lo más probable en este momento si no hay un giro muy importante de los independentistas, empezará en enero la cuenta atrás para las elecciones generales y Sánchez tendrá el relato que buscaba, esto es que él lo intentó todo para aprobar medidas progresistas pero los socios catalanes no quisieron. “Caso de no salir adelante el Gobierno tendrá que replantearse muchas cosas”, ha dicho el presidente en la entrevista en Telecinco. Una ruptura así le sería útil también para poder alejarse de los independentistas, como le reclaman algunos barones autonómicos que temen que les pase a ellos en las autonómicas de mayo lo mismo que le ha sucedido ahora a Susana Díaz.

La decisión de presentar los Presupuestos desata las especulaciones sobre un adelanto electoral. Marzo parece demasiado pronto, pero el superdomingo en mayo que apuntó José Luis Ábalos está encima de la mesa cada vez con más fuerza. Sánchez prefería aguantar hasta otoño porque suponía que en mayo habría una fuerte consolidación de la mayoría de izquierdas con una gran alianza PSOE-Podemos, pero las elecciones andaluzas vuelven a poner todo en cuestión. En La Moncloa insisten en que la decisión del posible adelanto electoral no se tomará hasta después de Navidades. El giro de Sánchez parece indicar que todo se está precipitando, aunque es muy difícil hacer previsiones con un Gobierno de 84 diputados que da muchas vueltas sobre sus propios anuncios, como muestra sin ir más lejos el propio caso de los Presupuestos.