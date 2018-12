Iglesias: “No ha habido financiación del Gobierno de Venezuela a Podemos”, en directo

Señal en directo de la comparecencia de Pablo Iglesias. SENADO TV

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, comparece este jueves ante la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidosdel Senado convocada por el PP, para tratar de esclarecer la supuesta vinculación económica del Gobierno de Venezuela y Podemos. El líder de la formación contesta al portavoz de una comisión en la que solo participa el PP. "Si lo que pregunta es si ha habido financiación del Gobierno de Venezuela a Podemos, la respuesta es no", ha querido zanjar el dirigente después de varias interpelaciones de Luis Aznar, senador popular y presidente del organismo. "No he trabajado para el Gobierno venezolano, pero aquí no estamos para hablar de con quién he trabajado yo, no estamos para hablar de mi vida".

Iglesias y Aznar han mantenido un rifirrafe de casi una hora sobre la propia comisión y la financiación de ambos partidos. En sus respuestas, el líder de Podemos ha llegado a exasperar al senador popular. Se ha remitido exhaustivamente a las auditorías y sentencias emitidas para despejar las insinuaciones sobre la financiación de su formación, lo que ha provocado las protestas del portavoz del PP. “Lo suyo es ‘como no me gusta el arroz con lecha por debajo de la puerta te meto un ladrillo”, ha caricaturizado Aznar.

"Esta comisión está suficientemente desacreditada por la renuncia del resto de grupos", ha dicho Iglesias. Y ha seguido recordando la descripción que los portavoces de PSOE y Ciudadanos realizaron para no participar en la misma. “Sectario, manipulador y sesgado”, en palabras del senador de Ciudadanos. “Farsa de un PP en modo sainete y ventilador parlamentario para expandir la tinta de calamar y tapar la corrupción de su propio partido", según los socialistas.

Aznar ha respondido aludiendo a “pruebas en manos de la Interpol”, es decir, financiación venezolana que Podemos supuestamente recibió a través de la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales). El objetivo de este dinero, según el senador popular, era "montar un partido socialista bolivariano". "Es legítimo que el PP trate de sembrar dudas, pero es extraño que el partido con más presos de la historia de la democracia por corrupción proponga fiscalizar la financiación del resto de partidos", ha contratacado Iglesias.

El dirigente político ha ofrecido datos económicos sobre su formación, auditados por el Tribunal de Cuentas. Se ha referido a las elecciones europeas de 2014, en la que Podemos gastó 134.196 euros durante la campaña y en las que obtuvo cinco escaños. Según ha relatado, a la organización le costó 26.832 euros la inversión por escaño, a diferencia, ha señalado del PP, que tuvo que invertir “708.000 euros por europarlamentario”. Respecto a las acusaciones sobre la fundación CEPS, Iglesias ha esgrimido los autos archivados de los tribunales sobre las querellas al respecto.

La comparecencia del líder de Podemos se produce una semana después de que el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín Torbatú, vinculara a Podemos con la presidencia del fallecido Hugo Chávez. El magistrado apuntó hacia el Foro de São Paulo, impulsado por “la ultraizquierda” en los años noventa, como matriz para extender su ideología por el mundo mediante fondos de países como Venezuela, Cuba o Nicaragua y financiar partidos “incluso en España”.

Iglesias es el primer máximo dirigente de una formación política que comparece ante esta comisión con la que los populares indagan desde hace año y medio las finanzas de las demás fuerzas. El secretario general de Podemos no ha querido pedir el aplazamiento de su declaración pese a que su testimonio coincidirá con una sesión plenaria del Congreso.