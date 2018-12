Pablo Iglesias: “El discurso del Rey ha sido decepcionante”

Pablo Iglesias ha acudido al 40 aniversario de la Constitución con un pin en la solapa de la chaqueta con el rostro de una mujer en color morado con tres cabellos. Esta ha sido la manera del líder de Podemos su grupo confederal de reclamar la república durante el acto en el Congreso en el que ha participado Felipe VI y su padre Juan Carlos I, el rey emérito. "Se ha echado en falta el protagonismo de la gente", ha asegurado el secretario general del partido en referencia a las palabras del actual monarca. "He echado en falta que se recuerde lo que no se cumple en la Constitución, la garantía de los derechos sociales. Que no se haya hecho referencia a la corrupción y a los privilegios. Que no se haya recordado a los que se jugaron la vida por la democracia, a los luchadores antifascistas. En conclusión: ha sido un discurso decepcionante".

Unidos Podemos, como ya había anunciado Iglesias, ha permanecido durante todo el acto en el interior del Congreso. Los diputados y senadores de la formación se han puesto en pie cuando han entrado los reyes, pero no han aplaudido ninguna de las intervenciones. "Llevamos este pin en un homenaje al feminismo. Una señal de futuro porque hace falta feminizar la política", ha dicho antes de entrar en el hemiciclo, al lado de otro hombre, Alberto Garzón, líder de IU, que por primera vez desde 2011 ha asistido a la ceremonia.

Al contrario del calificativo de "vergonzoso" que ha usado Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, para describir la larga ovación al rey Juan Carlos I, Iglesias se ha limitado a decir que el monarca "no merece aplausos, pero sí respeto". "Esa ovación se aleja de lo que siente España", ha afirmado. "Los que han aplaudido estaban en su derecho, pero la mayoría de españoles no acepta la corrupción y mucho menos la que viene de la monarquía". El responsable de Podemos considera que los aplausos del resto de diputados han sido "una sobreactuación".

Lo único que ha reconocido Iglesias de las palabras del rey Felipe VI ha sido que la mención a las comunidades autónomas. "Ha enviado un mensaje claro a los que dicen que hay que eliminarlas en su reconocimiento del pluralismo político en España", ha dicho en referencia a Vox, el partido de ultraderecha aboga por acabar con la actual organización del Estado.

El líder de Podemos ha interpretado, además, que el monarca ha reconocido en su intervención que "se ha equivocado algunas veces" en referencia al momento en que Felipe VI ha dicho que "a lo largo de estos años se han producido equivocaciones, errores e insuficiencias" y que no se deben "silenciar los problemas políticos, económicos y sociales" del país.

"Las nuevas generaciones que ocupan nuevas responsabilidades tienen derecho a discutir cómo se llega a la jefatura del estado", ha reiterado Iglesias que aboga por una reforma constitucional para cambiar el modelo de Estado y abolir la monarquía. "El jefe del Estado si es demócrata tiene que reconocerlo con tranquilidad".

Querella de IU

"La monarquía no es trigo limpio. Es un error creer que la defensa de España es la defensa de la monarquía", con estas palabras ha entrado Alberto Garzón, líder de IU, en el hemiciclo. El partido comunista ha vuelto a participar en los actos conmemorativos después de siete años. En 2011 dejaron de asistir en protesta por la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución. Su presencia se limitaba hasta hoy a las declaraciones previas al acto central.

Garzón ha aprovechado su vuelta para anunciar que IU y el Partido Comunista han presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Juan Carlos I en la que le acusan de la posible comisión de hasta 13 delitos, entre ellos cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal. "Hemos presentado una querella para investigar los posibles delitos de corrupción de la monarquía actual, de algunos de los actores que se van a sentar hoy ahí arriba a darnos lecciones de democracia", ha resumido Garzón.