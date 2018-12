Pablo Iglesias: “Apostamos por que la libre decisión de los pueblos construya un proyecto unido”

Cumple los mismos años que la Constitución con una propuesta que, asegura, es generacional: abolir la monarquía y dar paso a una república en España. Desde hace meses, Unidos Podemos, el grupo confederal que lidera Pablo Iglesias (1978), batalla en el Congreso para que se investigue al Rey emérito por su supuesta vinculación con casos de corrupción. Es su manera de abrir el debate sobre el modelo de Estado y promover una profunda reforma constitucional.

Pregunta. ¿La Constitución aguanta otros 40 años sin reformar?

Respuesta. Es necesario cambiar y mejorar cosas. Hace 40 años nuestra Constitución se incorporó a una tradición de constituciones europeas surgidas de la Segunda Guerra Mundial, de alguna forma del antifascismo, con cierta preocupación por los derechos sociales. Eso es bueno e implica avances. Creo que 40 años después hay nuevos temas imprescindibles: el feminismo ha puesto en agenda temas cruciales, hace falta que los derechos sociales después de las crisis económicas aparezcan en la Constitución con carácter normativo. No va a ser fácil lograr estas reformas porque implican muchos acuerdos. Lo fundamental será que se conviertan en un clamor social. Los grandes avances se consiguen cuando son una demanda social hegemónica.

P. ¿Es mejorable el modelo territorial de la Constitución?

R. La Constitución no establece un modelo territorial. Es llamativo que hable de dos tipos de territorios: regiones y nacionalidades. Una palabra que prácticamente es decir nación. La Constitución implícitamente está diciendo que España es plurinacional. El modelo del "café para todos", el actual autonómico, es el que permitió gestionar durante muchos años una tensión permanente. Esa tensión nunca va a desaparecer, hay que gestionarla por cauces democráticos. Es evidente que estamos en un momento de crisis de la organización de nuestro país. Nosotros apostamos por vías federales o confederales para conseguir tener una patria en el que la libre decisión de los pueblos de nuestro país construya un proyecto unido.

“Los españoles tragaron la monarquía a cambio de democracia. Una nueva república tendrá que llegar”

P. ¿Hay que reformar el Senado para que las autonomías participen más en leyes que les afectan?

R. El Senado en España se construye como un cementerio de elefantes. Es una Cámara que no se parece al Bundesrat alemán. Y se construye como un lugar al que llevar a muchos procuradores del franquismo y que después se le añade la representación de las comunidades, pero sigue siendo un cementerio. No es útil. España necesitaría una Cámara de representación que reconociera la plurinacionalidad.

P. ¿España tiene que seguir siendo una monarquía parlamentaria?

R. Los españoles tragaron con la monarquía a cambio de democracia. Es verdad que el anterior jefe del Estado, Juan Carlos, a pesar de ser franquista desempeñó un papel para que en España no se diera un golpe de Estado. Hay una entrevista fantástica de Suárez con Victoria Prego en la que en un momento dado Suárez trata de quitarse el micrófono y dice: “No hicimos un referéndum de esto porque lo perdíamos”. El anterior jefe del Estado perdió ese prestigio en la última etapa de su mandato cuando se le empezó a relacionar con la corrupción. El actual, enormemente inteligente, en lo personal me cae muy bien, es modesto, preparado, con conocimiento de la política de este país. Pero como demócrata tengo que preguntarme, ¿para qué es útil hoy en 2018 la monarquía? Es muy difícil de entender que a la jefatura del Estado se llegue por fecundación. Hay quien dice que un modelo presidencialista podía ser nefasto. Estoy de acuerdo. Nuestro país debe seguir siendo un sistema parlamentario, de pesos y contrapesos. Que no haya un presidente con plenos poderes para hacer y deshacer. Lo que mejor expresa el consenso, el reconocimiento de lo distinto y el acuerdo es un espíritu republicano. El 15-M y el 8 de marzo apuntan a ese espíritu. Y eso es una nueva república. Tendrá que llegar de manera tranquila.

P. A Unidos Podemos les han bloqueado en dos ocasiones una comisión de investigación sobre la supuesta vinculación de Juan Carlos I con casos de corrupción ¿Los votantes del PP, PSOE y Ciudadanos piensan igual que sus líderes que impiden esta iniciativa en el Congreso?

R. Es difícil de creer. Pedimos una investigación para saber qué ha pasado. Los monárquicos deberían desearlo. Lo que hacen el PP y Ciudadanos, y a mi juicio torpemente el PSOE, es decirle a la sociedad que no están maduros para saber ciertas cosas. Los españoles están curados de espanto. Si el argumento es que todo lo que hace el Rey es con la firma de un ministro, entonces que quede claro que todo lo que vimos en Arabia Saudí se hizo con el consenso de un ministro o del Gobierno.

LAS REFORMAS NECESARIAS Derechos civiles: "Hay que constitucionalizar el matrimonio homosexual y otros derechos sociales" Autonomías: "Hay una crisis de la organización de nuestro país. Apostamos por vías federales" Senado: "No es útil. Necesitamos una cámara que reconozca la plurinacionalidad" Aforamientos: "Hay que eliminar los privilegios que escandalizan a la ciudadanía"

P. ¿La sanidad debe estar en el título de derechos fundamentales como la educación?

R. El derecho a la sanidad universal no puede tener un carácter declarativo. La Constitución la tiene que garantizar y proteger, y convertirla en una obligación para los poderes públicos.

P. ¿Hay que cambiar la ley electoral?

R. Tenemos un sistema que al fijar la provincia como circunscripción obligatoria hace que el sistema tenga efectos mayoritarios, en particular en las menos pobladas. Eso se traduce en que el voto de ciudadanos de unos territorios pareciera que vale menos. El diseño está pensado para sobrerrepresentar a las derechas. Hemos propuesto cambiar la fórmula D´Hont por la Sainte-Laguë [se aplica en Alemania, Suecia o Dinamarca y consigue mayor proporcionalidad] que permitiría que tuviéramos una representación más cercana a lo que quieren los ciudadanos.

P. ¿Hay que constitucionalizar el matrimonio homosexual?

R. Si, para garantizar derechos como el matrimonio homosexual u otros, que no se pueden poner en discusión, hay que hacer ciertas reformas, pongámonos de acuerdo para hacerlas.

P. ¿Hay que cambiar los aforamientos del Gobierno, los diputados, senadores, altos cargos…?

R. Hay que eliminar los privilegios que escandalizan a la ciudadanía y la sensación de que la ley no sea igual para todos. Tiene que ser compatible con que un representante de la ciudadanía no pueda ser detenido ni perseguido en el ejercicio de sus funciones. Lo que hemos visto en este país es que no ha habido ese tipo de protección, sino privilegios.