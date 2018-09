PP y Ciudadanos rechazan el trámite de urgencia para acelerar los Presupuestos

La Mesa del Congreso ha rechazado de nuevo este viernes, otra vez por una votación de los cinco miembros del PP y Ciudadanos frente a los cuatro representantes del PSOE y Podemos, el intento del Grupo Socialista de retomar la tramitación por la vía de urgencia de una reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria para ampliar los Presupuestos del Estado en unos 6.000 millones, fundamentalmente para gastos sociales, como le exigen sus socios de moción de censura. PP y Ciudadanos vetan esos intentos de acelerar el proceso parlamentario para evitar conceder esa baza política al Gobierno de Pedro Sánchez y para ponerle más complicada la pervivencia del actual Ejecutivo aunque públicamente recurren al argumento de no aumentar el déficit para justificar ese rechazo. La propuesta irá por la vía ordinaria, en la comisión de Hacienda, y podría demorarse entre tres y cuatro meses.

El PSOE ha intentado de nuevo con este plan explicitar este debate en el orden del día este viernes de la Mesa del Congreso: “Solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa de 4 de septiembre en relación con la petición de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. Una iniciativa apoyada por Unidos Podemos, ERC, PNV y Mixto. Entre todos los grupos firmantes sumaban 181 votos, una amplia mayoría de la Cámara sustentada en lo que pone el artículo 150 del Reglamento que señala que el Pleno del Congreso tiene capacidad para decidir si una ley se aprueba o no por lectura única. Si se hubiese autorizado se podría haber abordado el asunto en la sesión plenaria del próximo 9 de octubre.

La mayoría de la Mesa que controlan entre PP y Ciudadanos no ha permitido la sorpresa y no ha dado opción. Han esgrimido su poder para controlar y regular todos los debates y procesos en la Cámara y se han negado a admitir esa urgencia. El vicepresidente de la Mesa de Ciudadanos, Ignacio Prendes, ha explicado luego que el debate sobre la ley de estabilidad y el techo de gasto presupuestario se producirá, pero no por la vía exprés, sino por la ordinaria, con la opción de tramitar enmiendas a la totalidad y parciales. Un proceso que suele llevar, al menos, entre tres y cuatro meses y que complica el calendario que pretendía el ejecutivo para sacar adelante unos presupuestos nuevos, que sean bien vistos por Podemos y sus socios de moción de censura.

PP y Ciudadanos no solo han vetado ese nuevo intento de acelerar los trámites del PSOE sino que incluso plantearon que la propuesta gubernamental se llevara a discusión en la comisión de Presupuestos, que preside Francisco de la Torre, del partido naranja. PSOE y Podemos se negaron y plantearon por su parte que la discusión fuese a partir de ahora a la comisión de Hacienda, que dirige el socialista Antonio Pradas. Hubo discusión, y tensa. Pero al final se aceptó por unanimidad que el debate se enmarque ahora en la comisión de Hacienda, presidida por el PSOE, pero en la que siguen manteniendo mayoría en su mesa PP y Ciudadanos. Esos repartos son relevantes por si algún partido intenta ahora demorar o bloquear iniciativas, enmiendas o propuestas en el seno de esa comisión. Prendes afirmó este viernes, tras la Mesa, que esa no es su intención y que el procedimiento que se seguirá desde ahora será el ordinario.

Fuentes parlamentarias próximas a PP y Ciudadanos recordaban después de esta nueva cita de la Mesa del Congreso que este rechazo actual y la posible demora que conlleve tiene su origen en la votación negativa que sufrió el Ejecutivo de Sánchez el pasado 27 de julio cuando ya presentó su propuesta nueva de techo de gasto y recibieron los votos en contra entonces del PP, Cs, CC, Foro Asturias y UPN pero también las abstenciones de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias. En aquella votación el Gobierno solo obtuvo el respaldo de los representantes del PSOE y PNV (88 votos), frente a 173 rechazos y 86 abstenciones. Las mismas fuentes remachan que si entonces se hubiera intentado la vía de trámite ordinaria ahora ya habrían transcurrido varios meses, se podría haber habilitado incluso parte del verano para la admisión de enmiendas, y se podría pensar en un final del proceso para enero o febrero en vez de para abril.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez y su grupo parlamentario han intentado esta solución tras fracasar primero la argucia parlamentaria de llevar esa modificación presupuestaria a través de una enmienda sobre otra ley en la comisión de Justicia y que también fue boicoteada por la misma mayoría en la Mesa del Congreso. Los socialistas buscaban así avanzar en la preparación de las cuentas negociadas con sus socios, pero a sabiendas de que probablemente se verían obligados a prescindir de esos 6.000 millones al tener que acogerse a la senda de déficit fijada en su momento por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, en cualquier caso, reiteró este jueves en Nueva York que no renuncia aún a salvar su proyecto económico: “Si nos fuerzan a presentar Presupuestos con la senda del PP, lo haremos. Habrá Presupuestos”.