La presidenta del Congreso asegura que se ha sentido coaccionada en la bronca presupuestaria

La presidenta del Congreso, Ana Pastor se ha sentido “amenazada y coaccionada”, por su posición contraria a admitir la tramitación de una enmienda a una ley que haría posible la tramitación de unos presupuestos elaborados por el Gobierno. No dice quién la ha amenazado o presionado pero lo ha señalado en el programa Más de Uno de Onda Cero. La gresca con el PSOE y Podemos por este asunto no amaina como se ha vuelto a ver y vivir este martes en la Junta de Portavoces. La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha acusado a la tercera autoridad del Estado de “haber dejado de ser presidenta del Congreso para ser militante del PP”.

La portavoz socialista se ha hecho eco de las reflexiones de Ana Pastor y directamente le ha pedido aclaraciones. "He preguntado a la presidenta en la Junta de Portavoces que dijera quién la ha amenazado o presionado del Gobierno y ha respondido levantado la sesión”, ha asegurado la dirigente socialista. “Cuando una se siente amenazada tiene que decir que va a seguir cumpliendo la ley”, había dicho la presidenta. "Es curioso que se hable de reprobar a las Cortes cuando justamente el poder legislativo controla al Ejecutivo, y no al revés, eso es lo que nos faltaba; así que voy a seguir cumpliendo la ley aunque me amenacen”. Las perspectivas son diferentes desde el PSOE y Unidos Podemos, para quienes la Mesa del Congreso, o mejor, el PP y Ciudadanos, dentro de ese órgano van por un lado “ y una mayoría parlamentaria por otro”, según Lastra para quien “la presidenta está mintiendo”, de nuevo en alusión a las presiones y amenazas que asegura haber sentido.

La decisión de la Mesa ha tenido hoy su continuación ya que la presidenta de la comisión de Justicia, la socialista Isabel Rodríguez, ha pedido por escrito al órgano que preside Ana Pastor “la reconsideración” de su decisión de echar atrás la enmienda por la que se pretendía sacar los Presupuestos con una nuevas senda de déficit que permitiría contar con 6.000 millones de euros más. Pese a todo, el Gobierno va a elaborar sus presupuestos y si no puede contar con una nueva senda déficit se basará en los objetivos de déficit que dejó el anterior Gobierno.