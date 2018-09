El PP: “Esperamos que los del linchamiento a Casado se retracten”

El escrito de la Fiscalía en el que se opone a que el Tribunal Supremo investigue al presidente del PP por el caso de su máster ha desatado la euforia en el partido. Los secretarios generales autonómicos han recibido a Pablo Casado con un sonoro aplauso en la sede de la calle Génova y el número dos, Teodoro García, ha acudido directo a Twitter: "Los valientes que le acusaron, difamaron, insultaron... ¿Tendrán la misma valentía para pedirle perdón?".

"Ahora espero que los que han colaborado en el linchamiento del presidente [del PP] bajen un poco el nivel, se retracten y aprendan que la prudencia es una virtud que se recomienda practicar", ha insistido posteriormente García, en una rueda de prensa convocada tras conocerse la posición de la Fiscalía sobre el caso del máster del presidente del PP en la Universidad Rey Juan Carlos.

La decisión alivia a las filas populares y especialmente a su líder que esta semana se declaraba "harto" de las sospechas sobre sus estudios. "Llega un momento en que uno se siente víctima. Que nos dejen en paz. Si una universidad hace algo mal, que les pregunten a ellos. Tengo dos carreras, como tiene mucha gente. No voy de catedrático de metafísica ni de registrador de la propiedad", manifestó Casado el pasado martes.

El líder del PP no piensa entregar sus trabajos de máster para aclarar las dudas. Preguntado por si no era una contradicción solicitar que Pedro Sánchez diera explicaciones por las acusaciones de plagio en su tesis doctoral — los populares forzarán su comparecencia en el Senado— y negarse a compartir los trabajos de Casado para eliminar sospechas, Teodoro García ha respondido que "nada tiene que ver una tesis con unos trabajos".

Los populares no piensan, de momento, apoyar la iniciativa de Ciudadanos para crear una comisión de investigación sobre la tesis del presidente del Gobierno. "No hay que apuntarse a la moda del día, a la noticia de la semana, sino a que Sánchez no arruine España. Tenemos que dedicarnos a eso, no a generar comisiones de investigación".