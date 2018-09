Casado recibe a un decano de la Universidad de Georgetown para escenificar el respaldo a su currículum

Un paseo por el hemiciclo y los salones nobles del Congreso de los Diputados y un debate a puerta cerrada sobre inteligencia artificial. Sin hacer declaraciones. Así ha sido el encuentro del decano de la facultad de negocios de la Universidad de Georgetown (EE UU), Paul Almeida, con el líder del PP, Pablo Casado, esta tarde en la Cámara Baja. El presidente popular ha recibido a este responsable académico de la universidad estadounidense mientras persisten las dudas sobre su máster —está a la espera de si el Tribunal Supremo le imputa o no— con la intención de que la cita diera un espaldarazo a su currículum. Pero ni uno ni otro han querido atender a la prensa, y el líder del PP ha evitado opinar sobre la noticia desvelada por EL PAÍS de que Pedro Sánchez copió en su libro publicado junto a Carlos Ocaña párrafos de un discurso de un diplomático español.

Según su currículum en el Congreso, Casado fue "visiting professor del Global Leadership and Competiveness Program de la Universidad de Georgetown". En esa misma universidad cursó también "el CLS del Government Affairs Institute". Como publicó EL PAÍS, Casado dio clases magistrales en ese programa de liderazgo, aunque según docentes de la universidad la denominación más correcta de su papel allí sería la de conferenciante o personalidad invitada, no así la de "visiting professor" que alude a estancias de un mínimo de seis meses. Y aunque el "CLS (Certificate in Legislative Studies) del Government Affairs Institute" es un curso de 18 meses presencial, el líder del PP declaró a este diario haber pasado dos meses allí en el verano de 2008. Según Casado, quizá el curso con el mismo nombre que él hizo se transformó posteriormente en el programa largo actual.

Aunque la visita del decano de la escuela de negocios de la Universidad de Georgetown en la que dio clases tenía toda la intención de despejar esas dudas, no ha sido posible saber si este respaldaba su currículum, porque no ha hecho ninguna declaración.

El líder del PP se siente una "víctima" y está "harto" de las dudas sobre su trayectoria académica, y el martes en la cadena COPE avanzó que el "rector de Georgetown" (en realidad ha sido el decano de la escuela de negocios de la universidad) vendría a España y "contestaría por él" a las "críticas que un medio de comunicación" hizo sobre sus "cursos de especialización en Harvard y Georgetown", en referencia a EL PAÍS y eldiario.es. "Ya han pasado cuatro meses y yo ya estoy harto", dijo este martes en la radio.

Este jueves, Casado se dejó ver charlando con el decano en el patio del Congreso pero no quiso responder preguntas de los periodistas, que le interpelaron, sin éxito, por la copia en el libro del presidente del Gobierno. El PP avisó de que el decano tampoco respondería a preguntas de la prensa. Después del paseo, ambos participaron en un debate a puerta cerrada —por exigencias de la universidad, según el PP— bajo el epígrafe de "The Outlook on Technology and Artificial Intelligence". En el debate, celebrado en la sala Constitucional del Congreso, intervinieron también Ivan Glasovac, director general de Resolute Consulting, y Meredith Chasney, gerente de contenidos educativos de la empresa Monkimun, ambos exalumnos de la Universidad, según informó el PP.

Según fuentes del PP, el presidente de la fundación de la universidad, José Manuel Lladó, destacó en ese encuentro a puerta cerrada la labor que Pablo Casado ha realizado en la creación del "Latin American Board" (un departamento académico creado para fortalecer las relaciones de la universidad con América Latina) y como profesor, "así como su colaboración para impulsar la universidad de Georgetown en Europa".

El presidente del PP está pendiente que el Tribunal Supremo se pronuncie en las próximas semanas sobre si le investiga o no por el máster por el máster que realizó en el curso 2008-2009 en la Universidad Rey Juan Carlos, después de que la juez de Madrid que ha instruido el caso apreciara el pasado mes de agosto indicios de responsabilidad penal que apuntan a que el presidente del PP podría haber obtenido el máster como un regalo.