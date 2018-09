PP y Ciudadanos maniobran para que Sánchez comparezca por su tesis

"Pedro Sánchez tendrá que dar en el Senado las explicaciones sobre su tesis doctoral que se niega a dar en el Congreso", ha anunciado este miércoles el portavoz del PP en la Cámara alta, Ignacio Cosidó. Los populares quieren utilizar su mayoría absoluta para forzar la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado después de que el resto de grupos no apoyaran la misma petición en la Cámara baja.

El PP ha mantenido una postura confusa y cambiante sobre la tesis de Sánchez. El líder del partido, Pablo Casado, pendiente de que el Tribunal Supremo decida si le imputa o no por su máster, comenzó diciendo que ese asunto no era el importante, sino el desafío soberanista, el paro o la desaceleración económica, pero posteriormente decidieron sumarse a la petición de comparecencia urgente planteada por Ciudadanos para que Sánchez diera explicaciones en el Congreso. Casado no quiere entregar sus trabajos y no pidió que Sánchez entregara su tesis, como hizo finalmente el presidente del Gobierno.

Los populares se apoyan ahora en la empresa antiplagio Plagscan, que ha asegurado en un comunicado que el porcentaje de contenido copiado en el trabajo del presidente asciende al 21%. "El escándalo de la tesis crece cada día. Plagio, mentiras y fraude", ha insistido el portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando.

Albert Rivera cree haber encontrado un punto débil en Sánchez por sus trabajos académicos y está dispuesto a explotarlo. Ciudadanos interpreta que el presidente ha demostrado su debilidad en este asunto e incide en que las sospechas siguen rodeando su trabajo doctoral. Rivera ha marcado como objetivo prioritario liderar la oposición en esta materia, toda vez que puede hacerlo con facilidad porque Pablo Casado se encuentra incómodo por los problemas con su máster, y ha explicitado a su equipo que no hay que permitir que se pase página tan rápido. Su primer objetivo es lograr que Sánchez tenga que comparecer en el Congreso para dar explicaciones, un propósito en el que de momento solo le acompaña el PP. "No vamos a parar hasta conseguirlo, que se entere", avisó ayer Rivera a Sánchez en un discurso a los diputados de su grupo.

Los socios parlamentarios del Gobierno han anticipado que no creen que Sánchez deba comparecer en el Congreso por este asunto, pero la votación que debe decidir sobre su comparecencia tiene que producirse aún la semana que viene. Será el martes en la Junta de Portavoces, en la que el PSOE tiene mayoría con los grupos que apoyaron la moción de censura. Aunque es de prever que sea tumbada, Ciudadanos no se da por vencido. Primero, porque en la reunión de la Mesa celebrada ayer nadie se opuso —tampoco el PSOE, así que confían en posibles cambios de criterio porque rechazarla tiene coste político— y, segundo, porque aún así pueden volver a pedir la comparecencia si aparecen informaciones nuevas.

"Sánchez puede lanzar bombas de humo, pero va a tener que comparecer en esta Cámara más pronto que tarde", insistió Rivera, que ve al presidente "acorralado por el presunto fraude en su tesis", y le acusa de "negarse a dar la cara" y "esconderse detrás de Torra e Iglesias", en referencia a que los grupos catalanes y Podemos, que le han apoyado públicamente para no forzar esa comparecencia.

El trabajo parlamentario de Ciudadanos va a seguir enfocado en parte en no dejar morir el debate sobre las dudas en la tesis del presidente. Entre las opciones encima de la mesa, Rivera podría volver a preguntar a Sánchez por ello en la próxima sesión de control al Gobierno. Después de la controversia sobre el hecho de que el líder de Ciudadanos cambiara su pregunta al presidente, el partido estudia registrar una con enunciado genérico, igual que hizo Pablo Casado la pasada semana. El líder del PP registró como pregunta: "¿Cómo valora la situación política y económica de España?", una fórmula genérica que le permite no desvelar las claves de su pregunta. El líder de Ciudadanos podría hacer lo mismo la semana que viene.

Rivera insistirá en atacar la presunta debilidad del presidente. Un diputado miembro de la dirección lo describe así: "Esto es como si empujaras con un dedo una pared, y como es muy firme si insistes te podrías romper el dedo. Ahora, si la pared es de pladur y al empujar con el dedo se agujerea... Pues sigues empujando".