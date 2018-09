Podemos y nacionalistas evitarán a Sánchez dar más explicaciones sobre su tesis

La petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ser interrogado sobre su tesis doctoral en el Congreso no fructificará por la posición contraria de Unidos Podemos y los grupos nacionalistas. Con la publicación de la tesis ya no ven la necesidad de apoyar esa iniciativa de Ciudadanos y el PP. El rechazo supondría para los populares un alivio ya que dejará de recordarse que su líder está pendiente de que la Justicia investigue si hay irregularidades en torno al máster que realizó y cuyos trabajos no ha mostrado.

El triunfo político de Ciudadanos de la pasada semana al obligar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que hiciera pública su tesis doctoral puede no ser ahora tan rotundo. El resto de los grupos políticos de oposición no tienen interés en seguir con este asunto que tapa otros en los que están más interesados. Las posiciones se verán en la Junta de Portavoces del Congreso de este martes en la que con toda probabilidad la petición de comparecencia del presidente para hablar de su tesis doctoral será rechazada. Unidos Podemos quiere poner sobre la mesa asuntos económicos, sobre desigualdades y derechos, en tanto que los grupos nacionalistas continuarán con su defensa de un acuerdo con el Estado para celebrar un referéndum en Cataluña, además de denunciar que sus dirigentes estén en prisión. Con la publicación de la tesis consideran que ya poco recorrido más puede pretenderse sobre el currículum de Pedro Sánchez.

Pregunta genérica El pasado miércoles Rivera registró una pregunta sobre Cataluña pero nada dijo sobre esa comunidad sino que le interpeló por el máster para desconcierto de Casado, además de irritación en Sánchez. Según el reglamento, el líder socialista podía no haber respondido a algo que no figuraba en el texto oficial, como le avisó, aunque de una manera no muy clara, la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Sin engañar, Pablo Casado ha registrado para el miércoles una pregunta tan genérica que le permite irse por cualquier dirección. “¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su presencia al frente del Gobierno es dañina y un lastre para el país?”, le dirá al presidente, aunque no es previsible que le hable de su tesis doctoral.

El rechazo a la comparecencia del jefe del Gobierno por su tesis en un pleno del Congreso no impide formalmente que tanto Ciudadanos como el PP pregunten por el mismo asunto tantas veces cuantas quieran en pleno, en comisiones o en los pasillos.

Desde el PSOE hay disposición, incluso ganas, de mantener el debate si así lo quiere Albert Rivera y Pablo Casado: “El señor Rivera tiene que rectificar o dimitir y el señor Casado tiene que enseñar sus trabajos o irse a su casa”.

Estas son las disyuntivas que lanzó este fin de semana el portavoz de la ejecutiva del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Algo han cambiado las cosas desde que Rivera puso en jaque a Sánchez al haber tenido el primero que hacer precisiones y matizaciones sobre sus estudios de doctorado y en el extranjero.

PP: Pasar página

No creen en el PSOE, sin embargo, que el PP por propia voluntad vaya a seguir en la línea que marcó Ciudadanos. “Tenemos que salir de este asunto cuanto antes”, señalan interlocutores de la dirección del partido conservador. Cada vez que se hable de la tesis de Sánchez se recuerda que el líder del PP tiene pendiente la decisión del Tribunal Supremo sobre si aprecia indicios de delito en la realización de su máster. De entrada, Casado no pidió la comparecencia de Sánchez pero una vez que Ciudadanos registró la solicitud, y pasadas varias horas, hizo lo mismo. No hay el menor interés en el PP de que esta iniciativa salga adelante a pesar de que cuenta con su firma, reconocen estas fuentes. En ningún caso pueden quedar por detrás de Ciudadanos en exigencias al Gobierno, justifican.

El caso Sánchez fue desde el primer momento el caso Casado, según interpretaron de inmediato en el primer partido del Congreso.

Aunque la pugna entre el Gobierno y Ciudadanos está al máximo nivel, no lo es menos entre el partido de Albert Rivera y el PP. La elección de los temas con lo que se ataca al Gobierno es una tarea esencial de ambos partidos aunque Cataluña siempre está en el primer punto del orden del día. Para tranquilidad del líder popular, esta semana Rivera no tiene cupo para preguntar a Sánchez por lo que le deja el campo libre y sin sorpresas.