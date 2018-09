El Gobierno dice que la tesis de Pedro Sánchez supera los programas de detección de plagios

Foto: Pedro Sánchez, durante un encuentro ayer. Vídeo: ¿Cómo se publica una tesis?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sometido su tesis doctoral a dos reconocidos programas para detectar plagios académicos, Turnitin y Plagscan, cuyos resultados ha hecho públicos a primera hora de esta mañana La Moncloa. Según afirma el Gobierno en un comunicado, la evaluación ha "determinado el contenido original de la tesis", que ha superado "ampliamente los estudios de coincidencias", aunque no ha hecho público el detalle del resultado de esos análisis ni ha divulgado aún la tesis de forma digital.

En el caso de Turnitin, el trabajo ha obtenido un 13% de coincidencias y en Plagscan, un 0,96%. Estos resultados, dice el Gobierno, se deben "a las citas y referencias obligadas en la elaboración de cualquier documento de investigación" que el software "no puede discriminar a pesar de lo avanzado de su tecnología". Esos resultados por sí solos no son demasiado concluyentes. Se considera asumible un nivel de coincidencia de contenido entre el 20% y el 25%, según varios profesores universitarios consultados por este diario, pero no es lo mismo que un nivel de coincidencia se dé con citas atribuidas a las fuentes y autores correspondientes que si se produce sin referenciar. En su nota, el Ejecutivo califica estos porcentajes de "normales" de acuerdo a la "normativa y a los protocolos de verificación".

El trabajo, que fue cuestionado por Ciudadanos e informaciones de Abc y de OK Diario que acusan a Sánchez de plagio y de haber usado a un negro, estará disponible en Internet para que cualquier usuario pueda consultarla “a lo largo del día”, según contó ayer el propio líder socialista en Facebook.

En concreto, el diario Abc publicó ayer en portada que Sánchez copió párrafos enteros de otros autores en su tesis, aunque en realidad en los ejemplos que publicó los autores y fuentes correspondientes aparecen referenciados en citas a pie de página y en la bibliografía. Con anterioridad el diario digital OK Diario aseguraba que Carlos Ocaña, por entonces jefe de gabinete de Miguel Sebastián en el Ministerio de Industria fue el verdadero autor de la práctica totalidad del trabajo académico de Sánchez, algo que el propio aludido ha desmentido.

La controversia por el trabajo académico del presidente surgió a raíz de las dudas expresadas por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en una pregunta en la sesión de control al Gobierno. A raíz de esta polémica, Sánchez procedió este jueves a dar su autorización para que su tesis sea de libre acceso a través de Internet a lo largo de este viernes.

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Sánchez asegura que hizo la tesis, que cumplió con todos los pasos marcados por la ley, que la defendió ante un tribunal, y que publicó todas las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista. Por su parte, la La Universidad Camilo José Cela confirmó en un comunicado la "normalidad" en el proceso de evaluación de la tesis de Sánchez tras realizar una revisión.