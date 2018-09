La Autónoma de Barcelona desmiente que Rivera sea doctorando en Derecho

Albert Rivera puso en la diana la tesis del presidente del Gobierno pero los focos se han vuelto también sobre su currículum. La Universidad Autónoma de Barcelona ha comunicado este viernes que el presidente de Ciudadanos no es doctorando en Derecho constitucional como dice su biografía oficial en la web del partido, porque ya no está matriculado en la universidad. El líder de Ciudadanos sí cursó estudios de doctorado de 2002 a 2004, pero no llegó a hacer la tesis. El partido atribuye el error en su currículum a un "tecnicismo", mientras investiga qué información dio en 2015 al Círculo de Economía, porque esta entidad tiene en su web una biografía profesional suya en la que le atribuye un doctorado y un máster que no son tales. Según esta institución, el Círculo se limitó a publicar el currículum que les transmitió el equipo de Rivera sin modificar nada.

El currículum oficial de Albert Rivera puede consultarse en la página web de Ciudadanos, en su ficha de diputado en el Congreso y en la ficha de diputado en el Parlament de Cataluña, donde fue parlamentario hasta 2015. En la web de Ciudadanos, Rivera afirma que es "licenciado en Derecho, Máster en Derecho por ESADE y Doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona". Asimismo, que "cursa estudios en la Universidad de Helsinki (Finlandia) en 2001 y en el año 2009 realiza un curso en Marketing Político en la Universidad George Washington (Estados Unidos)".

Aunque Rivera sí cursó estudios de doctorado en Derecho Público en la Universidad Autónoma de Barceloa entre 2002 y 2004, como confirma la Universidad a EL PAÍS, ya no se puede decir que sea "doctorando", porque ese es el estatus de quien está en proceso de cursar esos estudios y elaborar una tesis, algo que el líder de Ciudadanos ya no hace porque no está matriculado en la Universidad. Lo correcto sería decir que cursó estudios de doctorado sin finalizar, apuntan fuentes universitarias. El partido confirma estos mismos datos y atribuye el error a un puro "tecnicismo", y tiene previsto modificarlo en la web.

Este no es el único error que afecta a los currículums de Rivera. Aunque no se trata de una biografia oficial, el Círculo de Economía tiene publicada en su web desde 2015 una trayectoria académica del presidente de Ciudadanos que contiene datos falsos. Este documento asegura que Rivera es directamente doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Barcelona y Máster en Marketing Político por la Universidad George Washington. El máster es en realidad un curso en Marketing Político, y el doctorado no lo finalizó. A preguntas de EL PAÍS, un portavoz oficial del Círculo afirma que el currículum es "exactamente el mismo que fue enviado por Ciudadanos" a la entidad. "Refleja fielmente lo que ellos nos mandaron", incide este portavoz.

El partido está comprobando quién y cómo envió entonces al Círculo de Economía esa información, pero en todo caso insiste en que en el mismo año el currículum oficial de Rivera estaba publicado en su ficha de diputado en el Parlament de Cataluña, en la que dice correctamente que tiene una licenciatura y máster en Derecho y que "en 2003 cursó estudios de Doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona".

Ciudadanos pidió también modificar ayer la ficha de Rivera en el Congreso de los Diputados, en la que hasta ahora solo figuraba que es licenciado en Derecho. Tras la modificación pedida por el partido, figura "licenciatura y máster en Derecho". Rivera cursó estos estudios en ESADE, según confirma esta institución universitaria a EL PAÍS. El máster es un título privado de ESADE que se otorgaba a todos los estudiantes que aprobaron la licenciatura, entonces de cinco años de duración, afirman fuentes de la entidad universitaria.