Rivera insiste en las dudas sobre la tesis de Sánchez

Albert Rivera e Inés Arrimadas en un acto de la plataforma España Ciudadana este sábado en Barcelona. JOAN SÁNCHEZ / VÍDEO: EPV

Albert Rivera mantiene sus acusaciones de sospechas sobre la tesis de Pedro Sánchez. Una vez publicado en versión digital el trabajo de doctorado del presidente del Gobierno, y a pesar de que los programas informáticos especializados han revelado que no hubo plagio, el presidente de Ciudadanos insiste en que existen "dudas razonables" sobre la tesis. Rivera incide en que sí existió "plagio o autoplagio" (esto último, cuando el propio autor utiliza propios textos anteriores), no cree que Sánchez sea el verdadero autor del trabajo y siembra dudas sobre los supuestos vínculos entre el presidente y el tribunal que evaluó su tesis. El líder de Ciudadanos reclama a Sánchez que comparezca en el Congreso por este asunto.

No hay marcha atrás en la ofensiva de Ciudadanos contra el presidente del Gobierno por su tesis. Al contrario, Rivera no afloja e insiste en el plagio a pesar de que los programas informáticos no lo constaten. Su siguiente paso es reclamar que Sánchez comparezca en un Pleno en el Parlamento para hablar de su trabajo de doctorado. No lo conseguirá porque los socios parlamentarios del Gobierno no consideran que sea necesario una vez que el presidente ya ha hecho totalmente pública su tesis.

Rivera establece un paralelismo entre este caso y el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien dimitió sin enseñar su trabajo de fin de máster. "Esto se parece mucho a lo que pasó con Cifuentes", ha sostenido el presidente de Ciudadanos en una entrevista en Onda Cero, toda vez que "Cifuentes lo negaba (que le hubieran regalado el máster), no lo quería hacer público (el trabajo de fin de máster) y atacaba a la prensa". Sánchez ha reclamado una rectificación a algunos medios de comunicación por publicar que plagió su tesis, y no descarta presentar una demanda en los tribunales.

Sobre su propio currículum, Rivera no ve dudas. Preguntado acerca de que en algunas versiones de este no haya referenciado su máster por ESADE, el líder de Ciudadanos se ha quejado de que "poner en cuestión los títulos de ESADE (...), que están entre los tops de Europa, no parece muy razonable". No ha sido preguntado en la entrevista por el "doctorando" que sí figura en su currículum oficial y que la Universidad Autónoma de Barcelona, el centro en el que cursó los estudios de doctorado, ha afirmado que no es correcto utilizar porque ya no está matriculado.

El líder de Ciudadanos ensancha la brecha personal con el presidente socialista, al que acusa de haberle amenazado. "Os vais a enterar", dijo Sánchez dirigiéndose a la bancada de su partido en la sesión de control al Congreso, según Rivera. "Le puedo asegurar, yo que estaba mirando, que lo dijo". Las presuntas dudas sobre su tesis, su posición "equidistante" en Cataluña y las rectificaciones del Gobierno sirven a Rivera para concluir que el Ejecutivo "hace aguas" y Sánchez debe convocar elecciones.

Sí está de acuerdo con Sánchez Rivera en no romper el contrato de armas con Arabia Saudí. El presidente de Ciudadanos apuesta por mantenerlo porque fue suscrito por el Gobierno anterior y "compromete" a la seriedad de España romperlo. Sí se ha mostrado abierto a una reflexión sobre este tipo de intercambio comercial: "Igual que hay acuerdos de no proliferación nucleares, también puede haber acuerdos internacionales de venta de armas".