Borrell sobre los políticos presos del ‘procés’: “Preferiría que estuvieran en libertad condicional”

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado partidario de la excarcelación de los políticos independentistas catalanes que están en prisión provisional por delitos de rebelión, desobediencia y malversación de fondos. Borrell ha concedido una entrevista a la cadena británica BBC en la ciudad francesa de Estrasburgo, en la que se ha pronunciado "personalmente" partidario de su salida de prisión en libertad provisional. "Creo que hay otros modos de procurar que no se escapen", ha añadido el ministro.

En el programa Hardtalk, el periodista Stephen Sackur ha comenzado la entrevista, que se ha extendido durante algo más de 45 minutos, abordando la independencia catalana y el procés. Al inicio ha preguntado a Borrell por qué el Ejecutivo no pide que se liberen a los presos. "¿Ha oído usted hablar de la división de poderes?", ha replicado el ministro. "En España hay división de poderes y los jueces son independientes. Es un juez quien ha tomado esa decisión. El Gobierno no tiene nada que ver".

Borrell se ha referido a la cuestión catalana como "una crisis estructural" y se ha mostrado crítico con el anterior Ejecutivo: "El Gobierno central no ha hecho nada al respecto más que quedarse sentado y esperar".

El ministro reconoció la gravedad del problema. "Ahora tenemos en frente una situación en la que una parte importante de la población catalana ha desconectado psicológicamente de la idea de España, pero no son mayoría". En este sentido, llamó a no identificar a toda Cataluña solo con las posiciones independentistas. "Cataluña está partida en dos".

Borrell ha querido aclarar alguno de los mensajes que se le atribuyen parte de los independentistas: "Hablemos de lo que las cosas que he dicho, no de las que han dicho que yo he dicho". En concreto, aclaró sus controvertidas declaraciones en las que llamaba a "desinfectar" las heridas de la sociedad catalana. "Dije una vez que la sociedad catalana está herida, sufre grandes heridas, y tenemos que curarlas. Antes de curarlas, tenemos que desinfectar esas heridas. Y la traducción de esta gente fue que yo había dicho que había que desinfectar Cataluña, que no es exactamente lo mismo".

Esta es la traducción al castellano de lo que he dicho en la entrevista a @BBCHARDtalk : "Yo personalmente preferiría que estas personas estuvieran en libertad condicional. Creo que hay otras maneras de prevenir que se fuguen". — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 11 de septiembre de 2018

Stephen Sackur le ha preguntado si Cataluña es para Borrell una nación o una región. "Una nación", ha respondido rápidamente Borrell. El periodista le ha preguntado en ese punto si, siendo así, por qué no se permite a los catalanes un referéndum por la autodeterminación. "No es autodeterminación, es secesión", ha replicado el ministro. "Primero, la Constitución española no la permite. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece claramente: 'Se puede pedir la secesión', pero cada cuestión tiene que plantearse en el marco constitucional", ha comentado, para proseguir: "Segundo, no hay nada en la legislación internacional que dé a Cataluña el derecho de secesión, a pesar de lo que repite cada día Torra, que es falso por completo. Solo en Abisinia, en Etiopía y quizá en Somalia, y algunas islas caribeñas reconocen el derecho de secesión. En el derecho internacional no hay fundamento para eso en absoluto".

En el trascurso de la entrevista, el ministro de Asuntos Exteriores ha comentado: "El 47% de la población votó en favor de la independencia. No es ni la mitad". En ese momento, el periodista le ha preguntado si, siendo así, por qué no permitir el referéndum del que no derivaría la independencia. "¿Cree usted que en un país como España no tenemos que obedecer las sentencias del Tribunal Constitucional, en un país que se encuentra entre los 20 democracias plenas en el mundo? ¿Verdad? Pues en este caso se puede hacer, pero en el marco de una reforma constitucional".

Preguntado por una supuesta mala imagen de España y de la pérdida de la "guerra de la información" que el ministro mencionó hace unos meses, Borrell ha contestado que analiza la prensa cada día. "Cuando la gente escucha lo que dice el señor Torra, 'los catalanes han estado sufriendo la misma situación que los kurdos en Turquía’,’ los marroquíes en el Rif’, ‘queremos convertirnos en el nuevo Kosovo', la gente comienza a no tomárselo en serio".

Borrell ha rechazado la analogía con Escocia. "No hay derecho [a la autodeterminación]. Los escoceses ahora están pidiendo un nuevo referéndum y la señora May les está diciendo que no. Si hubiera [el derecho a un referéndum], no tendrían que pedirle permiso".