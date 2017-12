Borrell, a Iceta: “Antes de cerrar las heridas hay que desinfectarlas”

El exministro Josep Borrell irrumpió este viernes en la campaña del PSC para acentuar el discurso antiindependentista de los socialistas y ganar ese sector del electorado que todavía se debate entre Ciudadanos y el partido de Miquel Iceta. La presencia de Borrell pretende, además, compensar la imagen que puede estar ofreciendo el candidato fuera de Cataluña con su discurso de reconciliación y de plantear el indulto para los independentistas si son condenados. “Iceta es muy buena persona y dice que hay que recoser las heridas, pero primero hay que desinfectarlas”, dijo.

El exministro de Obras Públicas y Urbanismo con Felipe González volvió a recuperar protagonismo en la escena política catalana hace unas semanas, cuando secundó las dos manifestaciones en contra de la independencia convocadas por Societat Civil Catalana e hizo un duro alegato contra los independentistas. El secesionismo detesta lo que representa Josep Borrell y el PSC quiere jugar esa baza en la recta final de la campaña.

Borrell no defraudó las expectativas creadas por su presencia y admitió sin ambages que había perdido muchos amigos por culpa del proceso independentista y que “esta Navidad va a haber familias que no se van a comer juntos el turrón y que se van a tirar las copas de cava a la cabeza”. A renglón seguido, y con buen tono, se refirió al candidato socialista: “Iceta es muy buena persona y dice que hay que recoser las heridas, que hay que cerrarlas. Es verdad, pero primero hay que desinfectar las heridas, porque si no, se pudren”.

“Tendrás mucho trabajo, Miquel”, añadió Borrell, al que advirtió que habrá de actuar con mucha finezza. “Primero desinfectar y luego coser”, insistió, antes de admitir que el PSC no tuvo en su momento la firmeza que hacía falta con el independentismo.

El expresidente del Parlamento Europeo no fue más allá en su distinta percepción de afrontar el problema catalán y la reconciliación que día tras día propone Iceta y no se posicionó sobre la petición de indulto para los secesionistas planteada por el candidato del PSC. “Es que la han hecho muy gorda y tienen una enorme responsabilidad”, añadió Borrell, antes de utilizar duras palabras contra Artur Mas, del que dijo que fue un profeta que no había acertado ninguna de sus predicciones, así como contra Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

También se mostró seguro de que no habrá ninguna mayoría independentista, pero precisó que si se equivocara y ganase el secesionismo resultaría “insoportable” para la sociedad catalana. “Eso sería un desastre económico para los catalanes”, dijo Borrell elevando el tono y arremetiendo sin reparos contra “el heroísmo y la épica” del “independentismo del fin de semana”.

“Me gustaría estar en tu piel, pero eres tú el que estás en tu piel y te apoyaremos en lo que haga falta”, acabó diciéndole Borrell a Iceta. El presidenciable del PSC hizo bandera de la sintonía política que les une y que arranca de hace ya casi 20 años, cuando el exministro se presentó a las primarias para la presidencia del Gobierno con el apoyo de Iceta.

Borrell debutó en L'Hospitalet de Llobregat, la ciudad donde el PSC inició su campaña y el principal feudo de poder que tienen los socialistas en toda Cataluña. Volverá a compartir mitin electoral el próximo domingo con Iceta, en el acto central del PSC al que también acudirán el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La presencia de Borrell en los actos electorales del PSC se repetirá el próximo lunes por partida doble: en un acto europeísta en la sede de los socialistas de Barcelona y por la tarde en un mitin en Terrassa. Finalmente, el exministro también estará presente en el mitin final de campaña en Cornellà de Llobregat, otra ciudad del área metropolitana de Barcelona con alcalde socialista desde hace casi 32 años.