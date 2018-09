La Diada 2018 de Cataluña, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado que si no tiene relación con su exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, es porque uno está en Bélgica y el otro en la cárcel, "no por falta de voluntad". En una entrevista del canal 3/24 , al preguntársele si se hablan, ha dicho que ahora es imposible: "Junqueras está en la prisión y yo estoy en el exilio", lo que impide que tengan la relación que ambos querrían, ha asegurado. "No lo podemos hacer; no por falta de voluntad. Oriol está en la cárcel y yo en el exilio", ha insistido. (EP)