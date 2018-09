Sánchez: “Haremos que se cumpla la ley, pero también apostamos por el diálogo en Cataluña”

El PP no ha desaprovechado la tensión del independentismo en la calle y la crisis abierta por las irregularidades del máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, para aumentar la presión sobre el presidente del Gobierno y exhibir su poder en el Senado. En su debut, el nuevo portavoz popular, Ignacio Cosidó, ha embestido con dureza a Pedro Sánchez a cuenta de sus planes para desactivar el conflicto catalán. Sánchez ha insistido la fórmula del Gobierno ante el desafío separatista no es otra que “ley y diálogo”. El PP no ha ocultado que solo confía en la legalidad.

El presidente ha asegurado que el Ejecutivo siempre ha creído que “legalidad solo hay una”, y que en una democracia “hay que acatar las sentencias”, en referencia a los amagos que ha realizado en los últimos días el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, respecto a una posible desobediencia en los casos de políticos catalanes en prisión por haber impulsado el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. “Haremos que se cumpla la ley, pero también apostamos por el diálogo. Para nosotros una de los mayores problemas que tiene Cataluña no es la independencia, sino la convivencia”, ha remarcado.

Los populares habían caldeado el ambiente antes del pleno en la reunión del grupo parlamentario, en la que su líder, Pablo Casado, ha criticado a Sánchez por haber alentado la celebración de un referéndum en Cataluña al asegurar que el Estatuto modificado por el Tribunal Constitucional no se votó. Casado ha cargado de énfasis en la situación de Cataluña, que ha calificado de “muy grave” y ha recordado que el PP cuenta con la mayoría absoluta en el Senado para intervenir la autonomía catalana mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sánchez ha reprochado al PP su inacción en el Gobierno durante los últimos siete años ante el problema catalán y ha destacado las acciones que ha puesto en marcha su Ejecutivo. “En 100 días hemos convocado la Comisión Bilateral recogida en el Estatuto de Cataluña, algo que ustedes no hicieron en años”, ha subrayado. También ha recriminado al portavoz popular sus críticas al Gobierno por no impedir la celebración de una supuesta consulta independentista. “Bajo su Gobierno, ¿cuántas convocatorias de referéndums se celebraron en Cataluña? Dos convocatorias. Téngalo en cuenta cuando usted critica al Gobierno actual”, ha reprendido.

El portavoz popular ha dejado claro que para su partido solo existe una vía para afrontar la convulsión catalana: la legalidad. En ese sentido, ha calificado de “tremendo error” el “diálogo con los golpistas”. “Solo sirve para legitimarlos, fortalecerlos y envalentonarlos. No merecen ese diálogo”, ha desdeñado. “Dialogue con los partidos que defienden la Constitución para ver cómo hacemos frente al problema”, ha conminado. Cosidó ha ofrecido “toda la capacidad de diálogo y negociación” al Gobierno “para defender juntos el Estado de derecho, hacer las reformas necesarias para dar una respuesta contundente a quien convoque un referéndum ilegal”. “En cien días su Gobierno ha rectificado prácticamente todo: rectifique la política de apaciguamiento y diálogo con independentistas. Cuanto antes. Mi grupo le estará esperando”, ha brindado.

Sánchez, por su parte, ha afeado a Cosido que considere un signo de debilidad entablar un diálogo con la Generalitat para tratar de desactivar el conflicto. "Si usted dice que intentar el diálogo con el Gobierno de la Generalitat es un síntoma de debilidad, ¿entonces cuando el señor Rajoy ha tratado de dialogar era un síntoma de debilidad? ¿También cuando esta cámara invitó formalmente al señor Puigdemont, cuando era presidente de la Generalitat, a defender aquí sus ideas, era un síntoma de debilidad?". El presidente ha conminado al PP a pensar en "el ejercicio de la responsabilidad de estar en la oposición" y ha calificado como "un síntoma de coraje democrático" lo que está haciendo el Gobierno. "Espero que piensen que la responsabilidad en el ejercicio de Gobierno es tan importante como en el ejercicio de la oposición. Muchas veces, hacer oposición al Gobierno es ayudar al Gobierno en el fortalecimiento del Estado". El jefe del Gobierno ha asegurado que al PP ese apoyo "le convendría en términos electorales".