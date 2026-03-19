El velo integral es incompatible con la igualdad

La izquierda debe construir una alternativa que sitúe la libertad y la autonomía real de las musulmanas en el centro de cualquier propuesta

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El debate sobre el velo integral —burka o niqab— vuelve periódicamente a la agenda española, casi siempre instrumentalizado. A veces como arma política contra el Gobierno; otras, como pretexto para discursos xenófobos. Frente a ello, es imprescindible recuperar una mirada basada en la igualdad, la dignidad y los derechos humanos.

La Constitución no es neutral ante la desigualdad: el artículo 1.1 sitúa la libertad y la igualdad como valores superiores; el artículo 10 reconoce la dignidad de la persona como fundamento del orden político; el artículo 14 garantiza la igualdad y la no discriminación, y el artículo 9.2 impone a los poderes públicos remover los obstáculos que dificulten la libertad y la igualdad efectivas.

La ocultación integral del rostro responde, sin duda, a presiones familiares, sociales, comunitarias y patriarcales que limitan la autonomía de las mujeres y condicionan su participación en la vida social.

Invisibilizar el rostro proyecta subordinación y dificulta el reconocimiento de las mujeres como sujetos plenos en el espacio público. Por ello, es necesario afirmar con claridad una posición contraria al uso del velo integral en espacios públicos: se trata de una cuestión de derechos humanos y de igualdad.

España cuenta además con un marco normativo sólido. La Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación puede funcionar como un marco de referencia: obliga a los poderes públicos a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación y a desarrollar políticas activas de igualdad real. Este enfoque integral, basado en la prevención, la educación, la sensibilización y el apoyo social, orienta la acción pública para garantizar la autonomía real de las mujeres y su plena participación en el espacio público.

El Partido Popular ha mostrado un oportunismo evidente: en 2010, presentó en el Senado una moción para prohibir el burka y el niqab, pero durante sus años de gobierno (2011-2018) no desarrolló ninguna regulación ni política al respecto. Hoy sigue a Vox, que fue el que reabrió el debate en el Congreso, mostrando, una vez más, su dependencia frente a la ultraderecha. ¿Cree alguien que sus objetivos reales son los derechos de las mujeres?

Vox, por su parte, ha convertido esta cuestión en un instrumento de confrontación y exclusión, utilizando a las mujeres como pretexto para desplegar un discurso xenófobo que nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos.

Pero la izquierda no puede eludir el debate. Existe un enfoque que, en nombre de la autodeterminación individual, evita cuestionar estas prácticas. Sin embargo, la libertad no se ejerce en abstracto. Las decisiones personales están condicionadas por contextos sociales y relaciones de poder. El patriarcado opera precisamente generando marcos en los que lo que aparece como elección puede estar profundamente condicionado.

Ignorar esta dimensión supone desatender las condiciones reales en las que muchas mujeres toman sus decisiones. Reconocer esto permite construir una alternativa integral desde la izquierda: situar la libertad, la igualdad y la autonomía real de las mujeres en el centro de cualquier propuesta y garantizar que puedan participar plenamente en la vida social y pública. La izquierda está obligada a presentar una alternativa legal que responda a esta realidad.

España tiene la oportunidad de ofrecer una política coherente con su Constitución y su marco de igualdad. Una alternativa basada en los derechos humanos que afirme la incompatibilidad del velo integral con la igualdad efectiva y garantice la libertad real de todas las mujeres.