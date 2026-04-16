El Senado concede licencia indefinida a Andrea Chávez

El Senado ha aprobado este miércoles una licencia indefinida inmediata a la senadora morenista Andrea Chávez, que apunta a encabezar la candidatura del partido oficialista a la gubernatura de Chihuahua en 2027. La decisión de Chávez, de 29 años, llega apenas dos días después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hiciera un llamado público a que los funcionarios que buscasen contender en las elecciones de 2027 debían dejar el cargo. “No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo”, expuso la mandataria el lunes durante su habitual conferencia de la mañana. La senadora chihuahuense se aparta así del cargo al que llegó en septiembre de 2024.

Chávez ha compartido en redes una publicación en la que perfila esa candidatura: “Hoy dejo el Senado para atender personalmente la tarea de acabar con 100 años de PRIAN en Chihuahua. No me voy, regreso. Los que se van son ellos”. Fue el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, el encargado de destaparla como candidata a la gubernatura del Estado hace tres semanas, durante un viaje al territorio norteño junto a otros funcionarios, movilizados para apoyarla en un evento público. El senador morenista José Cruz ha señalado que Chávez va a hacer “territorio” durante su licencia, aunque por el momento no ha habido un anuncio explícito sobre su presentación a las futuras elecciones de 2027. La senadora del Partido Verde (PVEM) Maki Ortiz también ha perfilado el rumor, al espetar: “Chihuahua es tu futuro”.

La figura de Chávez ha sido cercana al Estado durante el último año. En abril del año pasado, la imagen de la política circuló por las calles plasmada en unidades médicas que ofrecían consultas gratuitas por el territorio chihuahuense. “Todo sea por llevar médicos y enfermeras a Chihuahua. [...] Garantizar el derecho a la salud no es un acto anticipado de campaña”, exponía en aquel momento. Con esas palabras trataba de alejar los señalamientos acerca de una posible promoción de su imagen anticipada a los comicios. La excusa no fue suficiente para que la presidenta Sheinbaum lanzara un fuerte llamado de anteción a la senadora por la obviedad que supuso la campaña anticipada en el territorio norteño, contra todos los reglamentos y cuando todavía faltaban dos años para la elección local.

La senadora acumuló poder bajo la protección del excoordinador de Morena en el Senado Adán Augusto López, una de las grandes figuras de la formación guinda que llegó a buscar la candidatura a la presidencia, que terminó recayendo en la actual presidenta Sheinbaum. La polémica atravesó a López a finales de 2025 tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, el jefe de la policía de Tabasco durante su Gobierno (2019-2021), acusado de ser el líder criminal de La Barredora. La llamada de atención de Sheinbaum también salpicó en ese momento a López.

No ha sido la única polémica que ha envuelto a Chávez. El pasado mes de noviembre, la senadora, desistió de una denuncia a la que se había suscrito en contra de algunos periodistas por violencia política de género. La idea supuso una oleada de críticas, debido a que los denunciados eran, entre otros, autores de publicaciones en las que se cuestionaba el probable uso de un avión oficial por parte de López, en enero de 2025, cuando se trasladó al informe de funciones y actividades de Chávez, en Ciudad Juárez. El vuelo, según informó Animal Político, coincidía con el registro del avión en el que viajó el exsecretario y también con el traslado de la diputada federal junto con su familia.