El vicealmirante Farías Laguna envía una carta a Sheinbaum para que intervenga en su caso por huachicol

El acusado de encabezar una trama de contrabando de combustible asegura en la misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que la Marina está bloqueando información relevante para su defensa

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado junto con su hermano de encabezar una red millonaria de contrabando de combustible, ha pedido a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que intervenga en su caso. En una carta para la mandataria, a la que ha tenido acceso EL PAÍS este miércoles, el marino, con un proceso en contra por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, ha asegurado que la Secretaría de Marina (Semar) le ha negado a su defensa acceder a “información que resulta adecuada para demostrar” su inocencia. Se trata de la cuarta vez que el detenido envía correspondencia a la mandataria.

Farías Laguna forma parte de las 14 personas detenidas en septiembre de 2025 en el más contundente golpe contra la corrupción del Gobierno de Sheinbaum. Al mismo tiempo, la trama, que benefició a sus integrantes con al menos 3.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares), se alzó como el mayor escándalo político desde la llegada al poder de Morena, en 2018. También fracturó la narrativa de la incorruptibilidad de las fuerzas armadas, uno de los pilares retóricos del oficialismo.

El delito, conocido en México como huachicol fiscal, consiste en importar combustible refinado y hacerlo pasar como otra mercancía libre del impuesto para los carburantes. El escándalo se destapó después de que las autoridades descubrieran a inicios del año anterior un buque en el puerto de Tampico (Tamaulipas, noreste) con 10 millones de litros de diésel de contrabando.

En la misiva, el vicealmirante ha asegurado que la Semar no ha proporcionado información a su abogado “argumentando afectaciones a la seguridad nacional y afectaciones al Estado Mexicano”. El ex alto cargo se encuentra en la prisión federal del Altiplano, en el centro del país. En su cuarta carta a Sheinbaum, el detenido, quien es sobrino del secretario de Marina durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), Rafael Ojeda Durán, ha asegurado que la Semar lo dio de baja en diciembre pasado “de forma arbitraria” y que esa decisión lo ha privado de ingresos para él y su familia.

El pasado marzo, EL PAÍS informó que seis marinos de la trama seguían en activo de acuerdo con fuentes cercanas a la Armada. El abogado de Farías Laguna ha solicitado varias veces desde noviembre información para integrarla a su defensa.